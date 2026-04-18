Vorentscheidung an der Spitze: Weißenfels stellt auf Oberliga-Kurs

– Foto: Marcel Kuban

Der SSC Weißenfels hat die Weichen mehr denn je auf Oberliga-Aufstieg gestellt. Mit einem 2:0-Erfolg im Verbandsliga-Gipfeltreffen beim ersten Verfolger SV Dessau 05 (live übertragen auf mz.de) hat sich der Spitzenreiter in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse am Sonnabend noch weiter abgesetzt.

"Im Großen und Ganzen bin ich total stolz auf uns und die gesamte Mannschaft", erklärte SSC-Angreifer Carlo Purrucker nach der Partie am MZ-Mikrofon. Mit dem Auswärtssieg in Dessau hätte man "nochmal einen großen Schritt in Richtung unseres großen Zieles" gemacht, sagte der Torschütze zur 1:0-Führung. Zur Stundenmarke verwandelte der 29-Jährige einen zumindest streitwürdigen Foulelfmeter. Wenig später markierte Stefan Raßmann den 2:0-Endstand für die Gäste (74.).

"Wir wussten, was uns hier erwarten würde. Wir sind dem Wort Spitzenspiel gerecht geworden, beide Mannschaften haben alles versucht", resümierte Purrucker. "Wir haben es gut gemacht, haben es in Ruhe heruntergespielt. Wir wussten: ein Unentschieden würde für uns auch passen. Wir mussten nicht auf Teufel komm raus spielen."

Doch mit dem Sieg haben die Weißenfelser ihren Vorsprung nicht nur gehalten, sondern diesen auch noch ausgebaut. Elf Zähler liegt der SSC vor dem BSV Halle-Ammendorf und dem SV Dessau 05. Dazu hat die Elf von Maximilian Oha im Vergleich zum BSV noch zwei und zu den Nullfünfern noch eine Partie in der Hinterhand. "Sag niemals nie", warnte Purrucker dennoch vor verfrühter Freude. "Natürlich sehen wir auch, dass wir uns einen guten Vorsprung erarbeitet haben. Nichtsdestotrotz bringt es nichts, es auf die leichte Schulter zu nehmen und uns das in den letzten Spielen wieder einzureißen", so Purrucker.