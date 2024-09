Fortuna Emsdetten gerät unter die Räder − Last-Minute-Drama im Derby

Damit hätten wohl nur die allerwenigsten gerechnet: Fortuna Emsdetten geht im Auswärtsspiel beim FC Schwarz-Weiß Weiner mit 7:1 unter. Sieben Gegentore für die, mittlerweile abgelöste, beste Defensive der Liga. Die Hintermannschaft der Fortuna war vor dem Debakel am Sonntag die zahlenmäßig stabilste in der Kreisliga A, kassierte in fünf Spielen vier Gegentore. Das änderte sich nun gewaltig, sodass Germania Hauenhorst nun diesen Titel innehat. Nach dem Unentschieden gegen die Sportfreunde Gellendorf am vorherigen Spieltag, sind das die nächsten drei Punkte die Fortuna Emsdetten liegen lässt. Damit beträgt der Abstand auf den Tabellenersten Germania Hauenhorst, der einen ungefährdeten 0:2-Auswärtssieg bei Westfalia Leer einfuhr, nun bereits fünf Punkte. Weiner hingegen macht durch den Kantersieg ordentlich Plätze gut und steht mit neun Punkten auf Rang sieben.

Das Derby zwischen dem SV Mesum II und Borussia Emsdetten II findet keinen Sieger. Das war fast schon vorprogrammiert, denn hier trafen die beiden Mannschaften aufeinander, deren Spiele am häufigsten mit einem Remis enden. Für die Mesumer ist es bereits das vierte Unentschieden nach sechs Spielen. Dabei waren sie im Nachbarschaftsduell mit den Emsdettenern so nah am zweiten Sieg der Saison: Hannes Brüggemann trifft bereits in der Nachspielzeit (90+1') zum zwischenzeitlichen 2:1 für den SVM. Doch die Borussia gab sich noch nicht auf und konnte in der dritten Minute der Nachspielzeit, durch Arne Beckschulte noch einmal zurückschlagen. Die nächste Punkteteilung für die beiden Kontrahenten. Borussia Emsdetten II klettert damit weiterhin ungeschlagen hinter Germania Hauenhorst und dem SC Altenrheine II auf Platz drei. Der SV Mesum II verpasst die nächste Gelegenheit näheren Anschluss an die Spitzengruppe zu finden und bleibt auf Rang zehn.