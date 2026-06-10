 2026-06-09T05:59:15.975Z

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Fortuna Düsseldorf II holt Schlüsselspieler des FC Büderich

Fortuna Düsseldorf hat mit Giovanni Nkowa den ersten Zugang für die U23 unter Vertrag genommen. Er wechselt innerhalb der Oberliga und kommt vom FC Büderich.

von André Nückel · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
Giovanni Nkowa wechselt zu Fortuna Düsseldorf.
Giovanni Nkowa wechselt zu Fortuna Düsseldorf. – Foto: Arno Wirths

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Giovanni Nkowa
Giovanni Nkowa

Nach dem Zwangsabstieg planen die Verantwortlichen von Fortuna Düsseldorf den Neustart in der Oberliga Niederrhein für die U23 voran. Der erste Zugang wechselt innerhalb der Landeshauptstadt und kommt vom FC Büderich: Der 20-jährige Tempospieler Giovanni Nkowa kommt an den Flinger Broich.

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Top-Transfer für die Oberliga - in Büderich durchgestartet

Nach FuPa-Informationen hat Nkowa zuletzt auch bei mindestens einem Regionalliga-Klub vorgespielt. Die U23 von Fortuna Düsseldorf musste bekanntlich zwangsweise aus der West-Gruppe absteigen, weil die Profis aus der 2. Bundesliga in die 3. Liga abgestiegen sind. Deshalb wird F95 II in der Oberliga einen Neustart wagen.

„Giovanni ist ein Spieler, mit dem wir uns schon länger und unabhängig von der Ligazugehörigkeit intensiv beschäftigt haben. Er ist im Offensivbereich flexibel einsetzbar und hat in der vergangenen Saison eindrucksvoll gezeigt, welche Torgefahr er ausstrahlen kann. Umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn von einem Wechsel an den Flinger Broich überzeugen konnten“, teilt Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter Nachwuchsleistungszentrum, bei der Vorstellung mit.

Fortuna hat Nkowa schon länger auf dem Schirm

Nkowa ist deshalb ein starker Transfer, in Büderich avancierte er zuletzt zum Schlüsselspieler. Elf Tore und sechs Vorlagen sind gute Werte in 28 Einsätzen, zumal das Entwicklungspotenzial in seinem Alter noch voll vorhanden ist. Büderich hatte den Deutsch-Kameruner zuvor aus der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth aus der Regionalliga Bayern verpflichtet. Allerdings ist Nkowa am Niederrhein fußballerisch groß geworden: Nach seiner C-Jugend-Zeit beim FC Schalke 04 kam er über Rot-Weiss Essen zum TSV Meerbusch.

>>> Das ist Giovanni Nkowa

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