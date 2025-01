Fortunas Futsaler haben selbst in der Hand, in der Bundesliga zu verbleiben. – Foto: Christian Herbst

Fortuna Düsseldorf Futsal: Sorge um den Klassenverbleib Bundesliga: Fortunas Futsaler müssen den Blick in der Tabelle wieder nach unten richten.

Spannend wie nie geht es in dieser Saison in der Futsal-Bundesliga zu. Während sich an der Tabellenspitze der Hamburger SV zwischen Primus HOT 05 und dem TSV Weilimdorf eingenistet hat, kämpfen im Keller gleich vier von zehn Teams im Oberhaus um den Klassenerhalt. Ein spannendes Szenario, das zumindest bei neutralen Beobachtern Gefallen finden dürfte. Speziell Fortuna Düsseldorf ist diese Konstellation aber ein Dorn im Auge.

Denn die Mannschaft von Shahin Rassi zählt zu den Klubs, die sich Sorgen um den Klassenerhalt machen müssen. Nach der 2:5-Niederlage beim direkten Konkurrenten SV Pars Neu-Isenburg ist der Vorsprung auf Relegationsrang neun auf zwei mickrige Zähler zusammengeschrumpft. Schlusslicht im Aufwind

Anstatt ausschließlich nach vorne muss die Fortuna den Blick also doch noch einmal in den Rückspiegel werfen. Dabei war der Optimismus zu Jahresbeginn groß, als Shahin Rassi gleich vier, teils namhafte Neuzugänge vorstellte. Mit ihnen, so die Meinung, sollte dem Klassenerhalt nichts im Wege stehen. Und vermutlich wären auch schon alle Zweifel daran beseitig gewesen, wenn die Flingeraner am Samstag das Schlüsselspiel im hessischen Neu-Isenburg gewonnen hätten. Die Gastgeber sahen über Weihnachten nach zehn Niederlagen aus den ersten zehn Partien noch wie der sichere Absteiger aus. Doch mit Erfolgen über die beiden Aufsteiger Beton Boys München und Futsal Panthers Köln schöpfte das Schlusslicht gleich zu Jahresbeginn neuen Mut, den am Wochenende dann auch die Fortuna zu spüren bekam. „Sie sind das Aufeinandertreffen wie ein Endspiel angegangen und waren wesentlich aggressiver als wir“, bemerkte Rassi. Die Konsequenzen war drastisch. Anstatt sich mit sieben Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz in den verbleibenden fünf Vorrundenspielen schon auf die Play-Offs einzustimmen, ist plötzlich wieder Druck auf dem Kessel. Und zumindest das Momentum spricht im Keller aktuell für den zuletzt dreimal in Folge siegreichen SV Pars, der die Beton Boys aus München auf den sicheren Abstiegsrang zehn verdrängte.