Fortuna Cup: Das sind die Gruppen und der Spielmodus

Die Vorfreude auf den Fortuna-Cup steigt: Am 30. November um 18 Uhr fand die Auslosung der Gruppen im Gasthof Böhmann in Eggermühlen statt. Als Losfee fungierte in diesem Jahr Nico Meyer, Torschützenkönig des Vorjahressiegers TuS Bersenbrück.

Die Turnierreihe beginnt am 21. Dezember 2024 mit dem „Fortuna-Girls-Cup“, einem Wettbewerb für U15-Juniorinnen. Diese Einstimmung markiert traditionell den Beginn des Fortuna-Cups, bevor es wenige Tage später in das Hauptturnier übergeht.

Hauptrunde und Finale

Das Hauptturnier startet am 27. Dezember mit der Vorrunde, die an vier aufeinanderfolgenden Abenden ausgetragen wird und am 30. Dezember endet. Die besten Teams qualifizieren sich für den Finaltag, der traditionell am ersten Samstag des neuen Jahres stattfindet. Im kommenden Jahr fällt das Finale auf den 4. Januar 2025.