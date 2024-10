Formstarkes Landau muss zum Primus - Krisen-Duell in Simbach am Inn

Am 17. Spieltag der Bezirksliga West steht der am vergangenen Wochenende erstmals besiegte Spitzenreiter SV Neufraunhofen gegen den zuletzt bärenstarken FSV Landau vor einer heiklen Hausaufgabe. Mindestens genau so anspruchsvoll ist das Auswärtsmatch des Rangzweiten TV Schierling, der beim ATSV Kelheim vor einer hohen Derby-Hürde steht. Im Tabellenkeller stehen die Direktduelle zwischen dem ASCK Simbach am Inn und dem FSV VfB Straubing sowie dem TSV Ergoldsbach und dem TV Aiglsbach ganz besonders im Fokus.

Josef Burmberger (Sportlicher Leiter TuS Pfarrkirchen): "Der Sieg gegen Walkertshofen war mit Blick auf die Tabelle sehr wichtig. Was der Trainer von Walkertshofen nach der für sie bitteren Niederlage zu Protokoll gab, hinterlässt bei uns nur Kopfschütteln. Wenn man seine Kommentare nach Niederlagen verfolgt, kann man da aber ein Muster erkennen und damit ist es auch genug von unserer Seite. Jetzt kommt mit Ergolding eine Mannschaft an die Rennbahn, die einen guten Lauf hat. Im Hinspiel konnten wir mit drei Punkten die Heimreise antreten. Wir sind uns aber natürlich bewusst, dass der letztjährige Vizemeister zu Saisonbeginn mit etlichen Ausfällen zu kämpfen hatte. Nichtsdestotrotz haben wir uns gegen den FCE in den jüngsten Duellen gut verkauft und werden auch dieses Mal wieder alles in die Waagschale werfen. Wenn nach 90 Minuten was für uns rausspringt, würden wir uns nicht beschweren." Personal: Mit Max Grabow, Jakob Birkeneder, Stefan Linhart und Simon Stehr können gleich vier Stammspieler nicht mitwirken. Zudem gibt es noch zwei personelle Unklarheiten, die sich erst kurzfristig entscheiden werden.







Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Da wir den designierten Meister über weite Strecken dominiert haben, waren die drei Punkte am letzten Wochenende mehr als verdient. Wir hatten klar den besseren Plan und meine Jungs haben diesen hervorragend umgesetzt. Nach diesem Spiel dem Schiedsrichter die Schuld in die Schuhe zu schieben, halte ich für äußerst fragwürdig. Wenn man zwanghaft einen Fehler suchen möchte, dann habe ich nur einen Torwartfehler gesehen bei der entscheidenden Aktion. Aber Schwamm drüber. In Pfarrkirchen treffen vermutlich die beiden jüngsten Mannschaften aufeinander, der Gegner ist noch einen Tick jünger als wir. Dafür schlagen sich beide Mannschaften mehr als ordentlich. Die TuS hat als erstes Team in Walkertshofen die Punkte entführt und auch das Hinspiel bei uns gewonnen. Wir wissen also wie schwer es wird, aber wir können die 30-Punkte-Marke knacken. Vor ein paar Wochen schien diese noch meilenweit entfernt, daher werden wir alles dafür geben."



Personal: Sicher fehlen werden Julius Drück, Gavino Rozza und Leon Fröhler. Dafür ist Dennis Skora zurück aus dem Urlaub zurückgekehrt. Auch bei Jakob Bauer, der in dieser Woche wieder normal trainieren konnte, ist ein Einsatz möglich. Fraglich sind noch die Einsätze von Dejan Ignjatic und Malick Cessay.













Mario Bjelobrk (Trainer FC Eintracht Landshut): "Mit Teisbach kommt eine Mannschaft, die aktuell in absoluter Topform ist. Sie haben in den letzten zehn Spielen neun Siege geholt und auch den Toptorjäger der Liga in ihren Reihen. Für uns heißt das, diszipliniert und konsequent zu verteidigen und die sich bietenden Chancen auch mal zu nutzen, wenn wir zuhause punkten wollen." Personal: Hinter den Einsätzen von Burim Sadriu, Murat Gamsiz und Fazli Seferi stehen noch Fragezeichen.





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Mit der Eintracht treffen wir auf einen heimstarken Gegner, der 13 seiner 15 Punkte - unter anderem gegen die Top-Teams Schierling und Kelheim - auf eigenem Platz geholt hat. Alleine drei Siege gab es aus den letzten drei Heimspielen. Auf dem relativ kleinen Spielfeld erwartet uns daher eine enge und umkämpfte Partie." Personal: Neben den verletzten Christian Biersack, Jonas Schreiner, Florian Wischinski stehen auch Bastian Attenberger, David Meißner sowie Andreas Mittermeyer nicht zur Verfügung. Zudem hat Julian Strohmeier seinen Lebensmittelpunkt bereits vor einigen Wochen berufsbedingt in die USA verlegt.







Jürgen Schmid (Trainer ATSV Kelheim): "Mit Schierling erwarten wir die Mannschaft der Stunde, die zur Zeit richtig gut marschiert. Vorne hat unser Gegner gefährliche Leute und ist auch hinten drin gut besetzt. Zu Hause haben wir aber schon einige gute Spiele abgeliefert und wollen auch dieses Mal punkten. Wir werden Vollgas geben und wollen etwas holen."



Personalien: Wie schon beim Auswärtsmatch in Ergoldsbach - bei dem Kelheim nur zwölf Feldspieler zur Verfügung standen - ist der Kader auch dieses Mal dünn besetzt. Zwar kehrt Jonas Haas nach abgelaufener Sperre zurück und auch Thomas Bauer ist wieder dabei, dafür hat sich Maximilian Rabl am Mittwoch verletzt. Ob der zuletzt fehlende Julian Schmidt wieder eine Option ist, entscheidet sich erst kurzfristig. Zu allem Überfluss ist Serkan Corakcioglu beruflich verhindert.





Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Im Hinspiel konnten wir einen knappen Sieg einfahren. Es wird sicherlich wieder ein Spiel auf Augenhöhe, in dem am Ende Kleinigkeiten entscheiden werden." Personal: Beim Tabellenzweiten gibt es gegenüber der Vorwoche keine Veränderungen.









Muhamed Subasic (Spielertrainer ASCK Simbach): "Ich habe mir vom FSV VFB heuer schon viele Spiele angeschaut. Das ist sicher eine gute Mannschaft, die Fußball spielen kann und will. Für uns ist es ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir zuhause unbedingt gewinnen wollen." Personal: Zu den Langzeitverletzten Dardan Gashi, David Lupse, Kaan Gülcü und Valentin Zeiler kommen jetzt auch noch Benjamin Djedovic, Leo Kubitza und Felix Hornung dazu.





Torsten Holm (Trainer FSV VfB Straubing): "Unsere Lage ist bekannt. Wir müssen in Simbach anders auftreten als in der Vorwoche. Mit Disziplin und hoher Laufbereitschaft gilt es ein konzentriertes Spiel mit besserer Chancenverwertung abzuliefern. Simbach ist zur Zeit ebenfalls angeschlagen und hat einige verletzte Spieler. Wir müssen aber auf uns schauen, die Ärmel hochkrempeln, vom Anpfiff weg Gas geben und 100 Prozent plus raushauen."



Personal: Die Gäubodenstädter müssen neben Pavel Panafidin, Gabriel Franceschini Machado, Wilhelm Breininger sowie Gabriel Lozancic auch auf Noah Winter und wohl auch den grippeerkrankten Max Leger verzichten.







Jan Bermann (Trainer FC-DJK Simbach): "Letztes Wochenende konnten wir natürlich Big Points einfahren und einen direkten Vergleich für uns entscheiden. Trotz unserer kleinen Serie wissen wir aber um unsere Rolle in der Liga. Wichtig ist, dass wir die Spiele weiterhin so annehmen und angehen, um vorm Winter noch den ein oder anderen Punkt einzufahren und uns im Tabellenmittelfeld festzubeißen. Langquaid gehört sicher zu den stärkeren Teams in der Liga und auch im Hinspiel haben sie uns dominiert. Aber wir spielen daheim und wollen die Last-Minute-Niederlage aus der Vorrunde vergessen machen." Personal: Bis auf Raphael Hackl und Ludwig Hofer sind alle Mann an Bord.





Michael Wax (Trainer TSV Langquaid): "Mit Simbach erwartet uns nachweislich die Mannschaft der Stunde. Vier Spiele, vier Siege und diese allesamt gegen Hochkaräter. Daher sollten wir mehr als gewarnt sein vor der Schwierigkeit der Aufgabe. Trotzdem wollen wir in Simbach einen Dreier einfahren." Personal: Bei den Laabertalern ist die Lage noch etwas unübersichtlich, da einige Spieler fraglich sind.









Asllan Shalaj (Spielertrainer Türk Gücü Straubing): "Wir werden ein anderes Gesicht zeigen müssen, um gegen Walkertshofen einen Punkt zu holen. Es reicht derzeit nicht, weil die Einstellung zum Spiel nicht passt. Jede Woche Fehler über Fehler, keine Laufbereitschaft und kein Tempo im Spiel nach vorne. Ich bin als Trainer maßlos enttäuscht von meinen Spielern und erwarte eine Reaktion." Personal: Florentin Marinoui befindet sich immer noch im Urlaub. Für Denis Chirinciuc ist bereits Winterpause. Der Einsatz von Arber Zeqiri entscheidet sich erst im Abschlusstraining.





Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "Zu den Aussagen aus Pfarrkirchen muss ich sagen: jeder sieht Fußball anders, jeder hat selber auf einem bestimmten Niveau gespielt und wer es dann richtig oder falsch sieht, weiß man nicht. In Straubing erwartet uns jetzt wieder ein wichtiges Spiel für unser Ziel Klassenerhalt. Wie die ganze Saison über haben wir auch aktuell viele Verletzungen, aber bisher haben wir es immer ganz gut hinbekommen und wollen auch aus Straubing einen Punkt mitnehmen." Personal: Neben Goalgetter Sebastian Zettl ist nun auch für Abwehrchef Thomas Rußwurm verletzungsbedingt bereits Winterpause.