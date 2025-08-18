Deutlich verbissener als zuletzt stürzten sich (re.) Manuel Markio und seine Eber gegen Töging in die Zweikämpfe. – Foto: SRO

Formanstieg erkennbar: TSV Ebersberg geht nach 0:3 gegen FC Töging zu Neustart über Spitzenquartett von der Backe Verlinkte Inhalte BZL Oberbayern Ost Ebersberg FC Töging

Das bereits mehrfach beklagte Startprogramm für den TSV Ebersberg endete am vierten Spieltag abermals mit einer Niederlage, der vierten in Folge.

Gegen den FC Töging unterlag der Aufsteiger mit 0:3 Toren im heimischen Waldsportpark und spielte nun tatsächlich in den ersten vier Partien der Saison gegen die nun auf den Rängen eins bis vier platzierten Vereine in der Bezirksliga Ost. Nach der nicht nur aufgrund des 1:6 deprimierenden Vorstellung gegen den VfB Forstinning wollte der TSV Ebersberg ein besseres Gesicht zeigen. Für sich selbst und auch für die Fans. „Trotz des enttäuschenden Ergebnisses haben wir das einigermaßen geschafft“, sah Trainer Michael Hieber zumindest mehr Gegenwehr seines Teams als im Forstinning-Spiel.

Allerdings lief die Partie zu Beginn völlig gegen die Eber. Mit der ersten Aktion ging der FC Töging, im Sommer mit einigen spektakulären Transfers auffällig, mit 1:0 in Führung (7.). Nach einem nach innen gedrehten Freistoß köpfte Romuald Lacazette, Neuzugang von Türkgücü München, aus kurzer Distanz ein. Und mit dem 0:2 (11.) „wurde die Aufgabe für uns nicht leichter“, seufzte Hieber über die frühen Gegentore. Einen langen Ball verteidigte der TSV noch, besetzte dann aber den Rückraum unzureichend. Und den nochmals in den Strafraum gespielten Ball vollendete Karlo Jolic, ebenfalls neu im Kader, dann wunderbar und direkt ins Ebersberger Netz.