Form, Personal etc.: Hankofen vorm Auftakt bei Bayerns »Rohdiamanten«

"Maskenmann" Andy Wagner und Kollegen blicken gebannt Richtung Auftakt im Grünwalder Stadion. – Foto: Charly Becherer

Jetzt geht`s los: Nach über dreimonatiger Pause startet die SpVgg Hankofen-Hailing in die Frühjahrsrunde der Regionalliga. Und der Auftakt könnte kaum reizvoller, aber auch nicht kniffliger sein: Die "Dorfbuam" gastieren am Freitagabend in der Giesinger Kultstätte Grünwalder Stadion beim FC Bayern München II. Anpfiff ist um 19 Uhr.



Intensive Wochen liegen hinter der SpVgg Hankofen-Hailing. "Gefühlt hat die Vorbereitung dieses Mal ewig gedauert. Wahrscheinlich deshalb, weil wir so lange auf Kunstrasen trainieren mussten, viel unterwegs waren und immer wieder improvisieren mussten", schildert Cheftrainer Intensive Wochen liegen hinter der SpVgg Hankofen-Hailing. "Gefühlt hat die Vorbereitung dieses Mal ewig gedauert. Wahrscheinlich deshalb, weil wir so lange auf Kunstrasen trainieren mussten, viel unterwegs waren und immer wieder improvisieren mussten", schildert Cheftrainer Tobias Beck seine Eindrücke. Am Dienstag ging`s für die "Dorfbuam" zum ersten Mal auf den heimischen Trainingsplatz - allerdings ohne ihren Chefanweiser. Statt Vollgas zu geben auf dem Jahreszeit-bedingt noch kümmerlichen Rasen, hieß es für Beck: Abwarten und Tee trinken. "Ich war zuletzt gesundheitlich angeschlagen. Montag und Dienstag musste ich daher aussetzen", berichtet der 31-Jährige mit noch etwas angekratzter Stimme.

Zum Abschluss der Vorbereitung sah Cheftrainer Tobias Beck einen 5:0-Sieg seiner Truppe gegen die SpVgg Plattling. – Foto: Charly Becherer







Die Stimmung hingegen bei seiner Mannschaft ist prächtig. "Ich habe mir sagen lassen, dass die Jungs viel Spaß hatten und froh sind, endlich wieder auf einem normalen Platz zu stehen. Da war schön Zug drin", schmunzelt Beck. Zum Abschlusstraining am heutigen Donnerstagabend wird er wieder mit von der Partie sein. Mit der Vorbereitung ist er im Großen und Ganzen zufrieden. "Freilich gab`s in den Testspielen noch Dinge, die nicht so gepasst haben, aber das ist ja völlig normal. Wichtig war, dass wir in allen Partien große Spielfreude demonstriert haben. Die Form passt. Die Jungs sind sehr fit. Ich habe ein gutes Gefühl und wir freuen uns jetzt alle auf das Highlight-Spiel bei den Bayern." Vier Testspiele, drei Siege, ein Unentschieden und 16:3 Tore lautet die Bilanz der Experimentierphase.



Freilich wartet nun im Grünwalder Stadion ein ganz anderes Kaliber als die SpVgg Plattling, gegen die bei der Generalprobe ein lockerer 5:0-Sieg heraussprang. Beck hat sich natürlich das Spiel der Bayern-Amateure am Dienstag gegen Unterhaching mehrfach zu Gemüte geführt: "Ich bin durchaus überrascht und erstaunt, wie die Bayern trotz einiger Abgänge das Ganze cool und souverän gemeistert haben. Da sind wieder einige Rohdiamanten dabei." Was es braucht, um eine Überraschung zu schaffen? "Wir müssen fleißig sein und werden viel laufen müssen, das ist die Grundvoraussetzung. Aber wir müssen auch mit Ball aktiv sein, denn nur hinten reinstellen, das wird nicht funktionieren gegen so eine Mannschaft", weiß Beck, ohne freilich die konkrete Taktik preiszugeben.

Wie sieht`s personell aus? Die "Dorfbuam" müssen in München auf vier Akteure verzichten. Lennard Stockinger fehlt gelbgesperrt, ebenso wie Neuzugang Fanol Lutolli, der Altlasten mitgebracht hat und noch eine Zwei-Spiele-Sperre von seiner vorherigen Station abbrummen muss. Innenverteidiger Korbinian Stütz ist zwar auf den Trainingsplatz zurückgekehrt und absolviert individuelle Einheiten, ist aber für den Auftakt keine Option. David Löffler befindet sich nach seinem Kreuzbandriss weiter im Aufbautraining. Am Freitag bricht die Mannschaft um 15 Uhr in die Landeshauptstadt auf. Eine Stunde später um 16 Uhr rollt auch ein Fanbus zur lautstarken Unterstützung Richtung Giesings Höhen.

Highlight der Hankofener Hinrunde: Der 1:0-Heimsieg gegen die Bayern-Amateure. – Foto: Charly Becherer



Gerne werden sie sich in Hankofen an das Hinrundenspiel erinnern, als der SpVgg vor knapp 1.500 Zuschauern ein 1:0-Heimsieg gelang. Der Schütze des goldenen Treffers wird dieses Mal aber sicher keine Rolle spielen. Jonas Hoffmann hat in der Winterpause Hankofen verlassen und sich dem Landesligisten TSV Seebach angeschlossen.

Klar ist aber auch: Mit der Mannschaft, die Hankofen im September 1:0 besiegen konnte, hat das FCB-Team nicht mehr viel zu tun. Das Gesicht der Bayern-Amateure hat sich im Winter stark verändert. Mit Felipe Chávez (1. FC Köln), Grayson Dettoni (SV Darmstadt 98), Javier Fernández (1. FC Nürnberg), Jussef Nasrawe (SV Ried), Magnus Dalpiaz (AC Milan) und Richard Meier (SpVgg Unterhaching) hat der Rekordmeister sechs Akteure verliehen. Adin Licina (Juventus Turin) und Max Mergner (Vienna First FC) haben den Verein fest verlassen. Die Frage, wie viel Qualität dadurch verloren gegangen ist, haben die Jungprofis am Dienstag eindrucksvoll beantwortet: Durch einen hochverdienten 1:0-Heimsieg gegen Aufstiegsaspirant Unterhaching untermauerte der rote Nachwuchs, dass nach wir vor enormes Potential im Kader schlummert.