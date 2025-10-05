Forfait und Trainerwechsel in Bartringen, Vandalismus in Mamer

Wie aus dem Bericht des Verbandsgerichts vom Donnerstag hervorgeht, wurde Bartringens 1:0-Sieg am 6.Spieltag in Junglinster in eine 3:0-Forfait -Wertung zugunsten der Gastgeber gedreht. Laut FuPa-Informationen soll Bartringen während dem Spiel vier Wechsel während vier verschiedenen Spielunterbrechungen gemacht haben, nur deren drei sind erlaubt.

Am Samstag war es es dann die Mitteilung (s.u.), dass Bartringens Trainer Yannick Leroy sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellen würde. Aus der Meldung ist nicht ersichtlich, ob es einen Zusammenhang mit der Forfait-Wertung gibt. Laurent Erlinger als Cheftrainer und Kevin Hay als Assistent werden seine Nachfolger werden.

FC Mamer 32

Wie der FC Mamer 32 über das Wochenende auf seinen sozialen Netzwerken mitteilte, kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu Vandalismus an einem Minibus des Vereins. Zwei Reifen sind durchstochen worden wie der Club schreibt und wie auf den veröffentlichen Fotos zu sehen ist. Man habe Anzeige erstattet, ruft aber auf eventuelle Zeugen auf, sich beim Club zu melden.