Fokus auf Baustellen führt zum Erfolg der SG Orlen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2024 liegt hinter uns. In 2025 angekommen, starten die Fußballer momentan wieder so langsam mit der Vorbereitung. Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt.

Was lief gut und was lief schlecht?

Die Stimmung ist nahezu hervorragend! Ein Grund dafür ist die konstant hohe Trainingsbeteiligung. Im Schnitt haben wir bei drei wöchentlichen Einheiten über 20 Spieler im Training und das spiegelt sich in der Motivation und im Zusammenhalt der Mannschaft wider. Alle ziehen an einem Strang, trainieren fleißig, intensiv und mit Spaß. Das gibt uns ein richtig gutes Gefühl. Auch neben dem Platz unternehmen die Jungs vieles im Mannschaftskreis zusammen.

Insgesamt lief die Vorrunde für uns sehr ordentlich. Die Ergebnisse waren unter dem Strich zufriedenstellend, auch wenn wir ein paar Punkte unglücklich liegengelassen haben. Zurückzuführen ist dies sicherlich auf die zum Teil fehlende Erfahrung in der ein oder anderen Spielsituation. Das gehört dazu und war auch einkalkuliert, gerade bei einer so jungen Mannschaft (21,7 Jahre im Schnitt). Wichtig ist uns, dass die positive Entwicklung klar zu sehen ist.

Was hat sich im Vergleich zur Vorsaison geändert?

In der vergangenen Saison haben wir definitiv viel zu viele Gegentore kassiert - im Schnitt waren es knapp zwei Gegentreffer (1,9) pro Spiel. Deshalb haben wir unseren Fokus in dieser Spielzeit auf die Arbeit gegen den Ball gelegt, ohne dabei unsere starke Offensive vernachlässigen zu wollen. Das hat erfreulicherweise - zum jetzigen Zeitpunkt - sehr ordentlich funktioniert: Wir stellen die beste Offensive und mit nur 21 Gegentoren (1,1 pro Spiel) gleichzeitig eine der besten Defensiven der Liga. Das zeigt, dass wir unser Ziel vorläufig erreicht haben, aber auch ganz genau wissen, wo wir uns weiter steigern können. Außerdem ist der Austausch mit der zweiten Mannschaft deutlich enger geworden, was für eine gute Durchlässigkeit in beide Richtungen sorgt.

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant (Zu- und Abgänge)?

Die grundsätzlichen Veränderungen haben wir bereits zu Saisonbeginn in unsere Kaderplanung mit einfließen lassen und großen Wert auf die bereits erwähnte Durchlässigkeit mit der zweiten Mannschaft gelegt. In der Winterpause wollen wir daher keine großen Änderungen vornehmen, ohne natürlich etwas ausschließen zu können oder zu wollen. Es geht jetzt hauptsächlich darum, an bestimmten Inhalten weiterzuarbeiten und uns Schritt für Schritt weiter zu entwickeln.

-> In dieser Woche präsentierte die SG mit Gianluca De Rinaldis (von SG Kirberg/Ohren) und Georg Kisa (von 1. SC Klarenthal) zwei Neuzugänge.

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

Unser priorisiertes Ziel war, ist und bleibt eine kontinuierliche Entwicklung - sowohl bei jedem einzelnen Spieler als auch als gesamte Gruppe. Wir wollen in möglichst vielen Bereichen besser werden und das, was wir begonnen haben, konsequent fortführen. Punktevorgaben oder Platzierungen spielen dabei nur eine untergeordnete Rolle, da dies unserer Einschätzung nach zwangsläufig mit positiver Entwicklung einhergeht.

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

Dazu möchte ich mich grundsätzlich nicht äußern. Unser Fokus liegt stets und ausschließlich auf unserer eigenen Mannschaft. Was bei anderen Teams passiert, ist für uns zu weit weg und spielt für unsere Ziele bzw. unser Handeln keinerlei Rolle.

