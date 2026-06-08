FLVW unter Bedrängnis: Wurde die Auf- und Abstiegsregelung "verbockt"? Entscheidender Passus zur Punktgleichheit steht in Frage von red · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser

Mastbruch (in Grün) hat den Klassenerhalt gegenüber Hövelhof aufgrund des schlechteren Torverhältnisses verpasst. Gibt es nun doch noch Hoffnung? – Foto: Christian Bunge

Jahrelang stand in der Auf- und Abstiegsregelung des Fußball- und Leichtathletik-Verbands Westfalen (FLVW) ein klarer Passus, was bei Punktgleichheit im überkreislichen Fußball am Ende der Saison gilt, nämlich das Torverhältnis. Sämtliche Regularien seit 2016 liegen der FuPa-Redaktion vor. Zur laufenden Spielzeit ist dieser Passus jedoch gekürzt worden und enthält keine klare Regelung, weswegen es nun nach FuPa-Informationen zu Klagen zweier Vereine kommen könnte, die aufgrund des Torverhältnisses abgestiegen bzw. nicht aufgestiegen sind.

Um genau zu sein, ist es in der überkreislichen Saison 2025/26 in der Auf- und Abstiegsfrage nur zweimal zur Punktgleichheit gekommen. Die SF DJK Mastbruch ist aus der Landesliga 1 abgestiegen und der SuS Stadtlohn hat die Meisterschaft in der Bezirksliga 11 verpasst. Zumindest ein Jahrzehnt hieß es nachweislich wie folgt:

Unter Ausnutzung von § 41 (3) und § 55 (5) SpO/WFLV wird verbindlich festgelegt, dass bei Punktegleichheit die Tordifferenz entscheidend ist. Bei gleicher Tordifferenz entscheidet die Anzahl der geschossenen Tore. In der Regelung zur laufenden Spielzeit stand an der gleichen Stelle jedoch nur noch: