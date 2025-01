FLVW | ESPORTS Westfalenliga startet im Februar in die erste Saison Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) erweitert mit einem neuen Format sein Angebot in der digitalen Sportwelt.

Nach den erfolgreichen eKreisligen feiert nun die FLVW | ESPORTS Westfalenliga im Februar 2025 ihre Premiere! Vereine aus dem gesamten Verbandsgebiet können dabei in der beliebten Fußballsimulation EA SPORTS FC 25 gegeneinander antreten und um den Titel des besten E-Sport-Teams Westfalens spielen.

Mit der eWestfalenliga untermauert FLVW | ESPORTS seine Ambitionen, neue Angebote und Strukturen für die heimische E-Sport Community zu schaffen. Die teilnehmenden Teams treten in zwei Divisionen – Nord/Ost und Süd/West – gegeneinander an. Die besten acht Teams jeder Division qualifizieren sich für die Club-Championship, bei der der eWestfalenmeister ermittelt wird. Gespielt wird EA SPORTS FC 25 online auf der PlayStation 5 im fairen 95er-Modus, wodurch für alle Teilnehmenden Chancengleichheit herrscht.

Die erfolgreichsten Teams können sich auf Vereinsausrüstungspakete und Ballsäcke freuen, die sie bei ihrer Arbeit auf dem realen Fußballplatz unterstützen. Aber auch Teams, die es nicht unter die besten Acht schaffen, haben die Chance, durch eine Verlosung Ballsäcke für ihren Verein zu gewinnen.



Das Zeitfenster für die Anmeldung zur eWestfalenliga ist ab sofort auf flvw-esports.de geöffnet und schließt spätestens am 12. Februar. Die Anzahl teilnehmender Teams ist in der ersten eWestfalenliga-Saison auf 16 Teams pro Division begrenzt. Die Liga startet am 16. Februar 2025 und wird über mehrere Wochen regulär sonntags ausgetragen.



Die Anmeldung ist ab sofort auf flvw-esports.de möglich