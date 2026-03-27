Flutlicht in Heeslingen: HSC II fordert SG Unterstedt heraus

– Foto: Birte Meyer





Der HSC, der aktuell auf Platz vier der Bezirksligatabelle liegt, ist seit Beginn der Rückrunde ungeschlagen. Die SG belegt den sechsten Tabellenplatz und hat zwei von insgesamt drei Rückrundenspielen gewonnen.



HSC-Trainer Robin Cordes ist vor der schwierigen Aufgabe positiv gestimmt. „Meine Jungs sind derzeit gut drauf und setzen die Vorgaben super um. Gleichzeitig wissen wir, dass die SG ebenfalls eine starke Saison spielt und wir uns in der Vergangenheit oft schwer gegen sie getan haben. Genau das macht die Aufgabe für uns aber umso reizvoller. Wir haben große Lust auf ein tolles Flutlichtspiel in Heeslingen“, sagt er. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr.