Flutlicht-Duell in Wagenfeld verspricht Spannung

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga kommt es in Wagenfeld zu einem echten Highlight: Unter Flutlicht empfängt der TuS Wagenfeld 1908 am Freitagabend den SC Twistringen. Beide Teams sind mit Siegen in Liga und Pokal gestartet, die Erwartungen sind entsprechend hoch.
Emotionen, Respekt und klare Ansagen vor dem Freitagabendspiel
„Zweiter Spieltag, Freitagabend, Flutlicht – was Besseres gibt es doch eigentlich gar nicht“, schwärmt Wagenfeld-Trainer Michael Hohnstedt. Für ihn ist es nicht nur das erste Heimspiel der Saison, sondern auch ein Duell mit einem Gegner, den er zu den „ganz großen Favoriten im Aufstiegskampf“ zählt. Hohnstedt lobt die „unfassbare Stabilität in der Defensive“ der Twistringer, ihre Zweikampfstärke sowie die individuelle Klasse in der Offensive: „Mit Beuke im offensiven Mittelfeld haben sie einen der besten Spieler der Liga, und Stöver ist über Außen brandgefährlich.“
Trotz dieser Wertschätzung will sich Wagenfeld keinesfalls verstecken: „Wir gehen mit Respekt ins Spiel, aber ohne Ehrfurcht. Plan ist im Kopf der Spieler“, betont Hohnstedt. Auch ein Unentschieden gegen den Favoriten wäre für ihn ein „Riesenerfolg“. Personell ist der TuS gut aufgestellt, obwohl es „wie immer im Sommer zwei, drei Urlauber“ gibt.
Auf der Gegenseite reist SC-Trainer Timo Rathkamp mit viel Selbstvertrauen an: „Wir fahren nach Wagenfeld, ganz klar, um da zu gewinnen. Nichts anderes zählt.“ Rathkamp erinnert daran, dass sein Team in den letzten drei Duellen ungeschlagen blieb. Den Schlüssel zum Erfolg sieht er in einer fehlerfreien Leistung im Spielaufbau und einer sicheren Konterabsicherung: „Gerade gegen Chris Brüggemann dürfen wir uns da nichts erlauben – der ist brandgefährlich.“
Beide Trainer erwarten ein intensives und ausgeglichenes Duell. „Es ist ein Fifty-Fifty-Spiel“, sagt Rathkamp, „aber wir wollen unseren Saisonstart weiter vergolden.“ Für Hohnstedt ist klar: „Zwei emotionale Trainer, zwei emotionale Mannschaften, zwei richtig gute Truppen – was Schöneres gibt es nicht an einem Freitagabend.“
Anstoß ist am Freitag, 15. August, um 19.30 Uhr auf dem Platz in Wagenfeld. Das Flutlicht wird für die passende Atmosphäre sorgen – und beide Teams wollen dafür sorgen, dass auch das sportliche Feuerwerk nicht ausbleibt.