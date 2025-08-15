Flutlicht-Duell in Wagenfeld verspricht Spannung

– Foto: Marcel Eichholz

Am zweiten Spieltag der Bezirksliga kommt es in Wagenfeld zu einem echten Highlight: Unter Flutlicht empfängt der TuS Wagenfeld 1908 am Freitagabend den SC Twistringen. Beide Teams sind mit Siegen in Liga und Pokal gestartet, die Erwartungen sind entsprechend hoch.

Heute, 19:30 Uhr TuS Wagenfeld 1908 Wagenfeld SC Twistringen Twistringen 19:30

„Zweiter Spieltag, Freitagabend, Flutlicht – was Besseres gibt es doch eigentlich gar nicht“, schwärmt Wagenfeld-Trainer Michael Hohnstedt. Für ihn ist es nicht nur das erste Heimspiel der Saison, sondern auch ein Duell mit einem Gegner, den er zu den „ganz großen Favoriten im Aufstiegskampf“ zählt. Hohnstedt lobt die „unfassbare Stabilität in der Defensive“ der Twistringer, ihre Zweikampfstärke sowie die individuelle Klasse in der Offensive: „Mit Beuke im offensiven Mittelfeld haben sie einen der besten Spieler der Liga, und Stöver ist über Außen brandgefährlich.“ Trotz dieser Wertschätzung will sich Wagenfeld keinesfalls verstecken: „Wir gehen mit Respekt ins Spiel, aber ohne Ehrfurcht. Plan ist im Kopf der Spieler“, betont Hohnstedt. Auch ein Unentschieden gegen den Favoriten wäre für ihn ein „Riesenerfolg“. Personell ist der TuS gut aufgestellt, obwohl es „wie immer im Sommer zwei, drei Urlauber“ gibt.