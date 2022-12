Florian Weirich ist wieder ein Tarforster Warum sich der 32-Jährige für eine Rückkehr zum Rheinlandligisten entschied.

Paukenschlag beim FSV Trier-Tarforst: Mit Florian Weirich vermeldet der Fußball-Rheinlandligist einen prominenten Rückkehrer. Mit seinen 32 Jahren bringt der Mittelfeld-Allrounder eine Menge Erfahrung mit und blickt auch auf eine erfolgreiche Zeit im FSV-Dress zurück. Weirich spielte von 2011 an für vier Jahre im Höhenstadtteil, ehe er zum luxemburgischen Erstligisten Victoria Rosport wechselte. Nach fünf Saisons dort ging es zu einem Ligakonkurrenten der Sauertaler, Una Strassen. Hier hörte er wenige Wochen nach Start dieser Saison auf – privatbedingt, so seinerzeit die offizielle Begründung.

„Weil ich im vergangenen Jahr immer wieder von kleineren Verletzungen geplagt war, entstand der Gedanke, fußballerisch etwas kürzer zu treten. Der Kontakt zu vielen Spielern in Tarforst ist über die Jahre hinweg nie abgerissen und so war es eigentlich selbstverständlich, dass ich mir vorstellen konnte, zum FSV zurückzukehren“, so der aus der DJK St. Matthias Trier hervorgegangene Weirich. Durch gute Gespräche mit den FSV-Verantwortlichen habe er sich dann dazu entschieden, ab Winter wieder das FSV-Trikot zu tragen. „Als Mannschaft muss es unser Anspruch sein, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Denn das Team verfügt über eine super Qualität und hat auch einen guten Zusammenhalt. Da muss man sich vor niemandem verstecken“, betont Weirich. Erfreut über die Rückkehr ist auch Tarforsts Fußball-Abteilungsleiter Thomas Kempny: „Mit Florian kehrt ein Ausnahmespieler zu uns zurück. Mit seinen 32 Jahren zählt er zu den erfahrenen Akteuren, der auch unseren jungen Spielern viel mit auf den Weg geben kann.“