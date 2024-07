Florian Buschmann wechselt zum SC March.

"Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass mit Jakob Roth (Foto), Micha Germer, Jonas Kern und Jonas Gutmann vier Spieler aus unserer eigenen Jugend zur neuen Saison in die Aktive aufrücken. Jakob und Micha haben auch letzte Saison schon ab und zu Aktiven-Luft im Training und in einzelnen Spielen schnuppern können und ihr Potential angedeutet. Alle vier sollen auf jeden Fall zukünftig fester Bestandteil unserer beiden Aktiven Mannschaften werden.

Außerdem freuen wir uns bekanntgeben zu können, dass mit Florian Buschmann noch ein weiterer Neuzugang für die kommende Saison feststeht. Er wechselt von der SG Broggingen/Tuschfelden/Bombach zum SC March. Florian ist in der Offensive flexibel einsetzbar, hat in den letzten Jahren in Bombach seine Torgefährlichkeit regelmäßig unter Beweis gestellt und auch schon Erfahrungen in der Landesliga gesammelt. Dementsprechend sind wir glücklich, dass er sich für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Wir sind überzeugt davon, dass er sowohl menschlich als auch sportlich perfekt bei uns reinpasst."

Vorstandschaft SC March