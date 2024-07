Florian Brandmair ist neuer Trainer beim SV Odelzhausen

Die Odelzhausener Fußballer haben einen neuen Übungsleiter. Der 43-jährige Florian Brandmair folgt auf Markus Wagenpfeil, der das Team in der letzten Saison als Nachfolger von Christoph Augustin in den letzten sieben Spielen erfolgreich zum Klassenerhalt in der Kreisklasse coachte.

Der neue Mann auf der sportlichen Kommandobrücke des SVO ist beileibe kein Fremder, schnürte er doch bereits von 1986 bis 2011 die Fußballstiefel in Odelzhausen. In den Folgejahren sammelte Brandmair mehr als 10 Jahre Erfahrung als Spielertrainer beim TSV Dasing, FSV Aufkirchen, FC Landsberied und SC Schöngeising. Zudem war er als Spieler beim VfL Egenburg und der SG Mauerbach aktiv. Unterstützt wird er durch Daniel Günther und Bert Grimm, die für die zweite Mannschaft verantwortlich sind und damit auf Alexander Pühringer folgen. Auch Günther und Grimm können Ihrerseits bereits auf mehrere Jahre Trainererfahrung zurückblicken. „Zusammen wollen wir weiterhin auf den tollen Teamgeist und die mannschaftliche Geschlossenheit setzen und die Jungs aus der Zweiten näher an den Kader der ersten Mannschaft heranführen,“, so Brandmair. Als Saisonziel ist erneut der Klassenerhalt in der Kreisklasse ausgerufen.