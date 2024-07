Florian Böck verpflichtet neuen Trainer für Damenmannschaft

### Neue Trainerverpflichtung der Damenmannschaft des OSC 04 Rheinhausen



Die Damenmannschaft des OSC 04 Rheinhausen startet mit einem neuen Trainer in die kommende Saison. Florian Böck tritt von seinem Posten zurück, nachdem er erfolgreich einen Nachfolger gefunden hat. Florian, inzwischen alleinerziehender Vater, hatte schon seit längerem den Wunsch, in die zweite Reihe zu rücken, um mehr Zeit für seine familiären Verpflichtungen zu haben.



#### Neuer Trainer: Angelo Venucci



Angelo Venucci übernimmt das Traineramt und bringt beeindruckende 22 Jahre Erfahrung im Frauenfußball mit. Als Spieler schaffte er es bis in die Oberliga, wo er für den VfL Bochum II auflief und mit bekannten Spielern wie Holger Aden, Peter Közle und Dariusz Wosz spielte.



Seine Trainerkarriere begann Angelo als U17-Trainer bei Rot-Weiß Obereving. Nach verschiedenen Stationen im Ruhrgebiet führte ihn sein Weg an den Niederrhein, wo er unter anderem bei Heißen, Hamborn und Linn tätig war. Seine Arbeit konzentrierte sich dabei vorrangig auf hochklassigen Frauenfußball.



#### Mannschaft und Betreuung



Die Mannschaft des OSC 04 Rheinhausen freut sich über die neue Trainerverpflichtung und kann sich zudem über eine Punktprämie von 100€ pro Punkt freuen. Diese hat Florian Böck mit dem Abteilungsvorstand ausgehandelt. Daniel Mentgen wird weiterhin als Betreuer aktiv sein und sich an Spieltagen um das Wohl der Spielerinnen kümmern.



Florian Böck bleibt dem Verein erhalten und übernimmt zukünftig organisatorische Aufgaben, um den reibungslosen Ablauf rund um das Team zu gewährleisten.



#### Neuausrichtung der Mannschaft



Mit vielen jungen und neuen Spielerinnen bekommt die Mannschaft ein neues Gesicht. Das erklärte Saisonziel kann daher nur der Klassenerhalt sein. Mit Angelo Venucci als neuem Trainer und Florian Böck in organisatorischer Funktion sieht sich der OSC 04 Rheinhausen gut gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Saison.