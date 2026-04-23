FLF-Männer: Freundschaftsspiel in Albanien

2017 trafen Luxemburg und Albanien letztmals aufeinander – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Wie die FLF am Mittwoch bekanntgab (s.u.), werden die „Rout Léiwen“ nach Italien am 6.Juni ein weiteres internationales Freundschaftsspiel bestreiten. Gegner ist Albanien, die Partie findet auswärts in der albanischen Hauptstadt Tirana im Nationalstadion statt.

Der Anstoß wurde auf 20 Uhr festgelegt. Wie der luxemburgische Fußballverband weiter schreibt, würden Informationen zu Eintrittsgarten für Gästefans zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.