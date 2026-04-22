Luxemburg – Italien: am Freitag beginnt die 1.Vorverkaufsphase

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Am Montag gab die FLF erste Informationen zum Kartenvorverkauf für das Freundschaftsländerspiel Luxemburg – Italien bekannt, falls dieses denn wie geplant am 3.Juni zustande kommt – mehr dazu weiter unten.
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Es wird zwei Vorverkaufsphasen geben. Die erste richtet sich an Abonnenten der vergangenen WM-Qualifikationskampagne, die zunächst Vorrang haben. Dieser Tage wurden E-Mails an jene Dauerkarteninhaber verschickt, mit einem Link für die erste Verkaufsphase, die am Freitag, den 24.April um 10 Uhr beginnt und bis einschließlich den 3.Mai dauert,
Am 5.Mai um 10 Uhr beginnt dann die zweite Phase, der freie Verkauf. Karten können ab diesem Termin über die Website der FLF frei zugänglich erworben werden. Der Preis für die Kategorie 1 beträgt 50 Euro, der für die Kategorie 2 25 Euro. Jugendliche und Kinder die jünger als vierzehn Jahre sind, zahlen die Hälfte.
Wie eingangs angedeutet stellt sich die Frage, ob der Termin gegen die „Squadra Azzurra“ jedoch bestehen bleibt. Wie ran.de am Dienstag berichtet, würden die Chancen steigen, dass Italien – das in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina scheiterte – im Falle einer möglichen Nichtteilnahme des Iran an der WM in Kanada, den USA und Mexiko nachrücken könnte.
Das deutsche Sportportal zitiert dabei den iranischen Parlamentspräsidenten Bagher Ghalibaf mit der Aussage, dass man „weit von einer Einigung entfernt“ sei. Es gibt das Problem, dass der Iran aufgrund des Krieges mit den USA u.U. nicht in die Vereinigten Staaten einreisen darf. Eine Verlegung der iranischen Spiele nach Mexiko wurde von der FIFA verweigert.
Auch andere nationale und internationale Medien berichteten bereits darüber, dass Italien für Iran nachrücken könnte. Die Weltmeisterschaft beginnt am 12.Juni, was neun Tage nach dem Freundschaftsspiel zwischen Luxemburg und Italien wäre. Entsprechend wäre es durchaus denkbar, dass die „Squadra Azzurra“ im Falle einer nachträglichen Qualifikation kurzfristig noch Sparringpartner bräuchte – ein Testspiel in Luxemburg könnte da u.U. trotzdem in den Plan passen.