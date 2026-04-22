Luxemburg – Italien: am Freitag beginnt die 1.Vorverkaufsphase Freier Verkauf startet am 5.Mai - Italien doch noch zur WM? von Paul Krier · Heute, 07:47 Uhr · 0 Leser

Am Freitag beginnt die 1.Phase des Vorverkaufs für das Italien-Spiel – Foto: Emmanuel Perez

Es wird zwei Vorverkaufsphasen geben. Die erste richtet sich an Abonnenten der vergangenen WM-Qualifikationskampagne, die zunächst Vorrang haben. Dieser Tage wurden E-Mails an jene Dauerkarteninhaber verschickt, mit einem Link für die erste Verkaufsphase, die am Freitag, den 24.April um 10 Uhr beginnt und bis einschließlich den 3.Mai dauert, Am 5.Mai um 10 Uhr beginnt dann die zweite Phase, der freie Verkauf. Karten können ab diesem Termin über die Website der FLF frei zugänglich erworben werden. Der Preis für die Kategorie 1 beträgt 50 Euro, der für die Kategorie 2 25 Euro. Jugendliche und Kinder die jünger als vierzehn Jahre sind, zahlen die Hälfte.

Rückt Italien zur WM nach? Wie eingangs angedeutet stellt sich die Frage, ob der Termin gegen die „Squadra Azzurra“ jedoch bestehen bleibt. Wie ran.de am Dienstag berichtet, würden die Chancen steigen, dass Italien – das in den Playoffs an Bosnien-Herzegowina scheiterte – im Falle einer möglichen Nichtteilnahme des Iran an der WM in Kanada, den USA und Mexiko nachrücken könnte. Das deutsche Sportportal zitiert dabei den iranischen Parlamentspräsidenten Bagher Ghalibaf mit der Aussage, dass man „weit von einer Einigung entfernt“ sei. Es gibt das Problem, dass der Iran aufgrund des Krieges mit den USA u.U. nicht in die Vereinigten Staaten einreisen darf. Eine Verlegung der iranischen Spiele nach Mexiko wurde von der FIFA verweigert.