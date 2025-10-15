FLF-Frauen: Kaderbekanntgabe vor Ungarn-Spiel

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
Am späten Mittwochvormittag gab Dan Santos, Trainer der FLF-Frauen, seinen Kader für das Länderspiel in Ungarn am 24.Oktober bekannt. Dabei muss er auf etliche Spielerinnen verzichten, vor allem wegen berufs- oder studienbedingter Verpflichtungen. Dazu gehören u.a. Kocan, Machado, Mateus oder auch Leila Schmit.
In Ungarn habe man einen idealen Sparingspartner gefunden, da die Ungarinnen schon länger Teil der Nations League B sind, in die Luxemburg erst aufgestiegen ist. So kann man sehen wo man steht. Die Partie hat einen sportlichen Wert, denn sie zählt für die Weltrangliste. „Wir wollten nicht nur testen, um zu testen“ so Santos. „Es ist ein Maßstab, um zu wissen, was im Februar und März auf uns zukommt. (…) Wir wollten bewusst gegen ein Team spielen, das seit langem in der Liga B spielt.“ Es geht darum, die künftige Wettbewerbsfähigkeit zu prüfen.
Natürlich sei es einfacher, die Spielerinnen zu beobachten und mit ihnen in Kontakt zu bleiben, die in Luxemburg aktiv sind. Doch auch mit den Legionärinnen stünde der Cheftrainer der „Rout Léiwinnen“ in regelmäßigem Austausch. Es wäre laut Santos schön, wenn noch der eine oder andere luxemburgische Verein auf das Niveau von Racing kommen könne, das sich unter den fünfzig besten Damen-Mannschaften Europas befindet.
Man habe sich für das Länderspiel in Ungarn bewusst dafür entschieden, nur zwei Torhüterinnen zu berufen, für den Lehrgang mit zwei Partien auf Zypern Ende November und Anfang Dezember wären deren wieder drei dabei, so Santos. Dort stünde auch Teambuilding an, der entsprechende Kader für das Trainingslager wird Mitte November präsentiert. Zunächst geht es am 24.Oktober in Budapest gegen Ungarn.
Tor: Jung, Schlimé
Abwehr: Barbosa, Cherkane, Dos Santos, Faria, Freymann, Kremer
Mittelfeld: Estevez, Fiorucci, Konsbruck, Lavinas, Miller, Miny, Schmit
Angriff: Dietrich, Jorge Car., Jorge Cha., Kirps, Lourenco Jo., Serra, Thompson
