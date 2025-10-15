FLF-Frauen: Kaderbekanntgabe vor Ungarn-Spiel

Am späten Mittwochvormittag gab Dan Santos, Trainer der FLF-Frauen, seinen Kader für das Länderspiel in Ungarn am 24.Oktober bekannt. Dabei muss er auf etliche Spielerinnen verzichten, vor allem wegen berufs- oder studienbedingter Verpflichtungen. Dazu gehören u.a. Kocan, Machado, Mateus oder auch Leila Schmit.

In Ungarn habe man einen idealen Sparingspartner gefunden, da die Ungarinnen schon länger Teil der Nations League B sind, in die Luxemburg erst aufgestiegen ist. So kann man sehen wo man steht. Die Partie hat einen sportlichen Wert, denn sie zählt für die Weltrangliste. „Wir wollten nicht nur testen, um zu testen“ so Santos. „Es ist ein Maßstab, um zu wissen, was im Februar und März auf uns zukommt. (…) Wir wollten bewusst gegen ein Team spielen, das seit langem in der Liga B spielt.“ Es geht darum, die künftige Wettbewerbsfähigkeit zu prüfen.