Fix! Ex-Profi verstärkt Weidaer Trainerbank Kurz vor dem Trainingsauftakt ist dem FC Thüringen Weida ein echter Transferhammer gelungen. Diesmal gibt es keinen neuen Spieler, sondern einen Zuwachs auf der Trainerbank.

Der 42-Jährige begann seine fußballerische Laufbahn beim FC Carl Zeiss Jena. Im Jahr 2004 wechselte er zum VfL Osnabrück. Nach zwei Jahren an der Bremer Brücke wurde Tino Berbig von Dynamo Dresden verpflichtet. Bei den Sachsen stand er 23 Spiele zwischen den Pfosten und wechselte 2007 zurück zu den Lila-Weißen. Für den VfL Osnabrück absolvierte der Keeper insgesamt 62 Spiele in der 2. Bundesliga. Vor der Saison 2011/2012 ging es für Tino Berbig zurück in die Heimat. Für den FC Carl Zeiss Jena stand er in der 3. Liga alle 38 Spiele auf dem Platz. Nach vier Spielzeiten wechselte der Thüringer zum FSV Wacker 90 Nordhausen. Dort beendete er 2018/2019 seine aktive Laufbahn und übernahm die Position des sportlichen Leiters. >> zum FuPa-Profil von Tino Berbig