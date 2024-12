Finaltag beim Hegger&Krüssel-Cup - kurz zusammengefasst

– Foto: Facebook: TuS Lingen

Finaltag beim HEGGER&KRÜSSEL-Cup mit Brögbern, Laxten, Messingen, Emsbüren, Altenlingen, Biene, Dalum und den All Stars. Das versprach schon im Vornherein Spannung und schöne Duelle. Und genau so kam es dann auch.

Wasserverband Lingen Gruppe: Concordia Emsbüren und Olympia Laxten machten durch einen jeweiligen 7:0 Sieg im ersten Spiel direkt klar, wohin die Reise am Finaltag gehen sollte. Nachfolgend ging das direkte Duell der beiden dann knapp an die Concorden. Da Voran Brögbern seinerseits im zweiten Spiel Adler Messingen schlagen konnte, ging es im Duell zwischen Brögbern und Laxten dann abschließend um das Erreichen der Halbfinals. Das hatte Emsbüren zu diesem Zeitpunkt schon sicher und fuhr auch noch einen dritten Sieg zum Gruppensieg ein. Für Messingen blieb bei ihrer ersten Turnierteilnahme am Ende "nur" Platz 4 der Zwischengruppe. Voran Brögbern konnte sich, trotz zweier kämpferisch wirklich starker Tage, nicht mehr an Laxten vorbeischieben. Olympia gewann und folgte den Concorden ins Halbfinale.

BP Lingen Gruppe: Nachdem in der vorherigen Gruppe ein Spiel den Unterschied ausmachte zwischen hop oder top, kam es in dieser Gruppe auf ein einziges Tor an. Der ASV konnte sein erstes Spiel gegen den SV Dalum gewinnen, ebenso wie der SV Holthausen-Biene die Neuauflage des letztjährigen Finals gegen die TuS Lingen All Stars. Da Biene auch sein zweites Spiel gewann, der ASV und die All Stars sich zudem 1:1 trennten, war Biene durch. Gesucht wurde der vierte Halbfinalist in den beiden letzten Gruppenspielen. Die TuS All Stars gewannen und machten gegen Dalum also ihre Hausaufgaben (aber inklusive eines sehr diskutablen Treffers). Somit ging es für den ASV im abschließenden Spiel gegen Holthausen-Biene also um "alles". Am Ende stand eine Niederlage auf der Anzeigentafel und die TuS Lingen All Stars zogen mit einem um ein Tor besseren Torverhältnisses ins Halbfinale ein. Sehr bitter natürlich für Altenlingen.