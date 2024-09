Finales Fiasko: Alle Tore in der letzten Viertelstunde!

Würden die Neuenheimer Ligaspiele bereits kurz vor der 75. Minute abgepfiffen, hätte der ASC am 4. Spieltag sieben Punkte auf dem Konto - und das gegen im oberen Tabellendrittel erwartete Gegner! Warum bisher nur ein Zähler gelang, wurde in der Partie gegen den cleveren Tabellenführer aus Bruchsal mehr als deutlich.



Nach dem Wiederanpfiff des exzellenten Schiedsrichters Fabian Menzel, vierter Akteur mit diesem Vornamen, hatte die Mannschaft von ASC-Trainer Daniel Tsiflidis sogar die besseren Führungsoptionen. Die schönste Chance vergab Ballkünstler Tarek Aliane, der nach seinem Turbosolo und Doppelpass mit Goalgetter Gilles-Florian Djahini knapp am langen FCB-Pfosten vorbei schoss (56.).



Doch mit zunehmender Spieldauer ließen die Neuenheimer Abwehrkräfte merklich nach und alle Dämme am nahen Neckarufer brachen. Gäste-Torjäger Jonas Malsam per Kopf nach einer Ecke mit seinem fünften Saisontreffer (75.), Giacomo Wiczynski mit einem distanzierten Freischuss (80.), Joker Daniel Neres De Oliveira (90.) als Alleinikow vor Steven Ullrich und erneut Giacomo Wiczynski per Abstauber nutzten die am Ende klaffenden Deckungslücken kaltschnäuzig zum für die Anatomen alarmierenden 0 : 4-Endstand.



Am nächsten Sonntag bei Topfavorit Karlsruher SC U23!



Die Aufgaben für den ASC Neuenheim in der zweiten Verbandsliga-Saison werden nicht leichter. Am nächsten Sonntag zur Bundesliga-Anstoßzeit um 15.30 Uhr gastiert die Mannschaft von Daniel Tsiflidis beim Tabellendritten Karlsruher SC U 23. Der mit Oberliga-Spielern gespickte Aufstiegsfavorit Nummer Eins (10 Punkte, 12:2 Tore) siegte am Samstag beim VfB Eppingen klar mit 4 : 1. Man darf gespannt auf den Spielstand eine Viertelstunde vor Schluss und das Endergebnis nach dem Abpfiff im Karlsruher Artur-Beier-Stadion sein!

Joseph Weisbrod (www.facebook.com/ascneuenheim