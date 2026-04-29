Finale Phase in Enz/Murr: Die Termine der Relegationsspiele

– Foto: FuPa-Grafik

Nachdem die reguläre Saison noch nicht viele Antworten geliefert hat, richtet sich der Fokus im Bezirk Enz/Murr bereits auf die Relegation. Die Termine für die Spiele um den Aufstieg und gegen den Abstieg sind offiziell fixiert. Für die betroffenen Mannschaften bedeutet dies eine Verlängerung der Spielzeit, die über die künftige Klassenzugehörigkeit entscheidet.

Ein zentraler Termin für die ambitionierten Teams des Bezirks ist der 13. Juni 2026. An diesem Samstagnachmittag trifft um 15:30 Uhr der Vertreter aus Enz/Murr in der ersten Runde der überbezirklichen Relegation auf den Kontrahenten aus dem Bezirk Rems/Murr/Hall. Dieses Duell ist von elementarer Bedeutung für die Hoffnung auf den Sprung in die Landesliga. Sollte diese Hürde genommen werden, wartet bereits am darauffolgenden Sonntag, den 21. Juni 2026, das entscheidende Finalspiel. Ebenfalls um 15:30 Uhr wird dann gegen den Releganten der Verbandsliga oder einen weiteren Qualifikanten um den begehrten Platz im überregionalen Oberhaus gekämpft.

Auch innerhalb des Bezirks Enz/Murr ist der Terminkalender für die Relegation zur Bezirksliga und zu den Kreisligen straff gefasst. Die ersten Entscheidungsrunden sind für das Wochenende um den 10. und 11. Juni 2026 vorgesehen. Die zeitliche Abfolge der Spiele ist so gewählt, dass die Mannschaften zwischen den einzelnen Runden nur kurze Regenerationsphasen haben, was den physischen und mentalen Druck auf die Spieler zusätzlich erhöht.

Mitteilung des Bezirksvorsitzenden

Zudem teilt der Bezirksvorsitzende Ingo Ernst mit: "In diesem Jahr haben wir auch Spiele der überbezirklichen Relegation in unserem Bezirk. Derzeit ist davon auszugehen, dass auch der zweite Platz der Landesliga bei uns bleibt, dann würden sich, wir gehen davon aus, dass unser Vertreter die erste Runde übersteht, die folgenden Partien ergeben:

Relegation zur Verbandsliga

1. 10.06.2026, 18 Uhr Landesliga Staffel 1 vs Landesliga Staffel 3

2. 13.06.2026, 15:30, Landesliga Staffel 1 vs Sieger LL Staffel 2/Staffel 4

Und auch der Tabellenzweite der Bezirksliga Enz/Murr hat in der ersten Runde ein Heimspiel:

Relegation zur Landesliga

13.06.2026, 15:30 Uhr, Zweiter Enz/Murr vs Zweiter Rems/Murr/Hall

Je nachdem wer der Qualifikant der Landesliga ist und dieser sein erstes Spiel gewinnt, könnte auch am 21.06.2026 das entscheidende Spiel ab 15:00 Uhr bei uns stattfinden.

Sie haben ab sofort die Möglichkeit, sich auf ein oder mehrere Termine zu bewerben, wichtig bei der Bewerbung, ein Rasenspielfeld ist Pflicht.

Die Bewerbungsfrist endet am 15.05.2026!"