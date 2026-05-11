"Fiasko und Chaos": Leserbrief zur Lage der SGE Bedburg-Hau

Die Erfolgsgeschichte der SGE Bedburg-Hau 05, insbesondere durch das Aushängeschild des Vereins, die Fußball-Senioren-Abteilung, ist Ihnen vermutlich auch nicht bekannt oder vielleicht wollen Sie sie auch gar nicht kennen. Die Erfolgsgeschichte des aktuellen Vorstandes seit seiner Übernahme der SGE kennen wir alle.
Das ganze Fiasko und das Chaos im Fußball-Senioren-Bereich auf finanziell und strukturell notwendige Änderungen zurückzuführen, ist zu einfach - wenn nicht gar falsch! Aber wie sollte der Vorstand sinnvolle Maßnahmen auch einschätzen und ergebnisorientiert angehen können, wo er doch aus meiner Einschätzung einseitig, so gewollt und zudem von meiner Wahrnehmung her beratungsresistent an die Lösung der zugegebenermaßen nicht einfachen Probleme herangegangen ist.
Ich denke, er wollte es ganz einfach auch nicht. Ihn interessiert die Fußball-Senioren-Abteilung - wenn überhaupt - nur nachrangig. Richtigerweise sehr wohl der Schüler- und Jugendbereich und wohl auch auch der Breitensport und hier insbesondere die Pflege des Karnevals! Ist Ihnen bewusst, dass es sowohl in Schneppenbaum als auch in Hasselt gute und sehr aktive Karnevalsvereine gibt, die sich auch Kinder und Jugendförderung auf die Fahne geschrieben haben?
Sie fahren nicht nur das Aushängeschild Fußball der SGE 05 vor die Wand, Sie konterkarieren möglicherweise auch noch die Arbeit der ortsansässigen Karnevalsvereine. Wenn Sie die SGE umkrempeln und schwerpunktmäßig neu ausrichten wollen, dann brauchen Sie zuallererst das Votum der Mitglieder*innen und eine satzungsgemäße Grundlage! Sie haben weder das eine noch das andere!
Ihre ganze Vorgehensweise ist nicht nur für mich besorgniserregend, irreführend und ganz sicher nicht im Sinne eines Sportvereins, der sich öffentlich auf der 1. Seite seiner Homepage mit dem Slogan "Fußball ist unsere Leidenschaft" präsentiert!
Vieles, vielleicht sogar alles hätte sich mit gutem Willen, in Gesprächen mit erfahrenen Vereinsfunktionären, Sponsoren und vor allem mit Leuten, die diesen Verein über Jahrzehnte begleiten und sich mit den Strukturen und der Aufgabenwahrnehmung im Sinne der Verschmelzung zur SGE und seiner Satzung auskennen, lösen lassen, wenn man es denn gewollt hätte. Aber Ihre Denk- und Vorgehensweise und Ihre Absicht verbat Ihnen diesen Weg zu gehen.
Sie und Ihr Vorstand sind in einer schwierigen Phase bereit gewesen, das Ruder der SGE zu übernehmen. Dafür ist Ihnen und Ihren Mitstreitern zu danken. Was der aktuelle Vorstand nach seiner Wahl jedoch mit dem Seniorenfußball in der SGE völlig überzogen und unnötiger Weise angestellt hat, kommt für mich einem Verrat an die Mitglieder und den Verein sehr Nahe!
Die SGE Bedburg-Hau 05, wie ich sie über 4 Jahrzehnte begleitet, unterstützt und zu meiner Herzensangelegenheit gemacht habe, existiert für mich nicht mehr.
Hiermit kündige ich daher Mitgliedschaft in der SGE Bedburg-Hau 05 und gebe meine Ehrenmitgliedschaft zurück.
Mit sportlichen Grüßen
Eduard (Eddy) Großkämper"