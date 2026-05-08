SGE Bedburg-Hau geht freiwillig runter in die Kreisliga A

Bedburg-Hau wird in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga antreten. – Foto: David Zimmer

Schon zuvor war bekannt, dass die SGE Bedburg-Hau im Zuge einer "strategischen Neuausrichtung" sein Trainerteam zur kommenden Saison austauschen wird. Nun wird auch die sportliche Tragweite dieser Entscheidung deutlich. Die SGE meldet ihre erste Mannschaft für die kommende Saison nicht für die Bezirksliga.

Vereinsinternes Trainerteam übernimmt

Die Nachfolge an der Seitenlinie wird vereinsintern geregelt. Cheftrainer René van Elten und Co-Trainer Leon Heuvens rücken aus der zweiten Mannschaft zur ersten Mannschaft auf. Noch ist allerdings offen, in welcher Liga die neue erste Mannschaft tatsächlich an den Start gehen wird.

Derzeit steht die Reserve der SGE am Tabellenende der Kreisliga A und hat nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt. Wohl auch deshalb hält sich der Verein mehrere Optionen offen: "Ob der Start in der Kreisliga A oder ein Neuaufbau in der Kreisliga B erfolgt, ist aktuell noch offen. Diese Entscheidung wird gemeinsam von Mannschaft und Trainerteam getroffen.“

Als Hauptgrund für den drastischen Schritt nennt der Vorstand die angespannte wirtschaftliche Lage. Die finanzielle Situation habe sich zunehmend in einen "nicht mehr tragbaren Bereich“ entwickelt.

Zugleich räumt der Verein ein, dass der Beschluss zum freiwilligen Rückzug intern nicht ohne Diskussionen geblieben sei. Die Gespräche seien "nicht in dem für eine solche Situation erforderlichen und angemessenen Umfang geführt“ worden. Die Spieler und das Trainerteam sollen als Reaktion den Verein verlassen haben. Ob und wie die SGE den Ligabetrieb in der Bezirksliga zu Ende führt, ist allerdings nicht explizit erläutert.

Auch die Struktur der weiteren Seniorenteams verändert sich. Die bisherige zweite Mannschaft wird künftig in der Kreisliga C antreten und sich aus Spielern der aktuellen dritten Mannschaft sowie externen Neuzugängen zusammensetzen. Trainiert wird das Team künftig von Jannik Winkels, bislang Coach der dritten Mannschaft.

Damit wird die SGE Bedburg-Hau ab Sommer insgesamt mit einer Seniorenmannschaft weniger in den Spielbetrieb gehen.

Die gesamte Pressemitteilung der SGE Bedburg-Hau im Wortlaut

"Stellungnahme



Nachdem bei der SGE Bedburg-Hau 05 e.V. die Entscheidung gefallen ist, den Seniorenfußball zur neuen Saison neu auszurichten, ist es dem Verein ein wichtiges

Anliegen, die Entwicklungen der vergangenen Wochen klarstellend einzuordnen. Der Vorstand hatte beschlossen, zur Saison 2026/2027 keine Aufwandsentschädigungen mehr an die Spieler der ersten Seniorenmannschaft zu zahlen und die Mannschaft in der kommenden Saison für die Kreisliga A zu melden. Diese Entscheidung wurde stets im Sinne der langfristigen Zukunft und Stabilität des Vereins getroffen.

Die sich daran anschließende Kommunikation mit dem Trainerteam und den Spielern der ersten Seniorenmannschaft wurde jedoch nicht in dem für eine solche Situation erforderlichen und angemessenen Umfang geführt. Die tiefe Enttäuschung und der Ärger der Trainer und Spieler über die Art und Weise des Vorgehens sind nachvollziehbar. Rückblickend hätten einzelne Prozesse anders gestaltet werden müssen. Daher möchte sich der Vorstand auch auf diesem Weg bei allen betroffenen Personen ausdrücklich für die Art und Weise der Kommunikation entschuldigen. Weiterhin möchte der Vorstand klarstellen, dass nicht die Forderungen einzelner Spieler maßgeblich für diese Entscheidung waren, sondern ausschließlich die finanzielle Situation des Vereins, die sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich in einen nicht mehr tragbaren Bereich entwickelt hat. Die Entscheidung ist daher als Teil der geplanten Neuausrichtung des Seniorenfußballs zu verstehen.

In der Folge haben sich das Trainerteam und die Spieler leider dazu entschieden, den

Verein zu verlassen. Die SGE Bedburg-Hau 05 e.V. bedankt sich ausdrücklich bei allen

Trainern, Spielern und Verantwortlichen für ihren geleisteten Einsatz.



Ausblick Saison 2026/2027



Die SGE freut sich, die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der bisherigen zweiten

Mannschaft fortzusetzen. Cheftrainer René van Elten sowie Co-Trainer Leon Heuvens

haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Die Mannschaft wird künftig als 1.

Mannschaft der SGE Bedburg-Hau 05 e.V. an den Start gehen. Ob der Start in der Kreisliga

A oder ein Neuaufbau in der Kreisliga B erfolgt, ist aktuell noch offen. Diese Entscheidung

wird gemeinsam von Mannschaft und Trainerteam getroffen. Auch Jannik Winkels bleibt der SGE Bedburg-Hau 05 e.V. erhalten und übernimmt zur neuen Saison die Verantwortung für die 2. Mannschaft. Der Kader wird sich aus Spielern der bisherigen 3. Mannschaft sowie externen Neuzugängen zusammensetzen. Weitere Gespräche mit potenziellen Verstärkungen laufen derzeit. Die neue 2. Mannschaft wird in der Kreisliga C antreten. Damit sind die ersten wichtigen Schritte für den Neustart bei der SGE Bedburg-Hau 05 e.V. eingeleitet.

Bedburg-Hau den 07.05.2026"