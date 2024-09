Feuertaufe für SC St. Tönis, Topspiel beim VfB 03 Hilden

Gegen Rot-Weiss Essen hat sich der Mülheimer FC beim 0:2 achtbar aus Affäre gezogen. Gegen den VfB Homberg dürfte es am Mittwoch durchaus etwas mehr sein, jedoch zählt der VfB zu den Top-Teams der Liga und stellt mit elf Treffern die beste Offensive zum Saisonstart.

Klubs aus Meerbusch spielen erst in der kommenden Woche

Ein Topspiel der noch jungen Saison steigt am Donnerstag in Hilden, wenn der VfB die SpVg Schonnebeck empfängt. Beide Klubs haben nach drei Spieltagen sieben Punkte und sitzen St. Tönis und Ratingen im Nacken. Die vergangenen Aufeinandertreffen waren recht torreich, zuletzt gewann Schonnebeck drei der vergangenen vier Vergleiche. Nach dem Aus in Ratingen wollen die Essener natürlich nicht das zweite Spiel innerhalb von einer Woche gegen ein Oberliga-Top-Team verlieren und werden alles daransetzen, in Hilden die eigene Serie auszubauen.