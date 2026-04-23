Feuerprobe am Dörenberg: Vichttals letzte Patrone gegen den Primus

Beim VfL Vichttal brennt am Sonntag die Lunte: Wenn die Avramovic-Elf den Tabellenführer Bergisch Gladbach 09 empfängt, steht für die Gastgeber der Ausgang der Saison auf dem Spiel. Nach der knappen Niederlage in Frechen ist der Rückstand auf den Thron auf acht Zähler angewachsen – eine Remis oder gar eine weitere Pleite würde für den VfL wohl das vorzeitige Ende aller Titelträume bedeuten. Es ist das Duell der Superlative: Die heimstärkste Offensive der Rückrunde trifft auf das auswärtsstärkste Bollwerk der Liga.
Die Ausgangslage für den VfL Vichttal ist so klar wie dramatisch. Um im Windschatten der Spitze zu bleiben, muss am Sonntag ein Heimsieg her. Dass dies gegen den abgeklärten Spitzenreiter ein Mammutprojekt wird, weiß man in Stolberg spätestens seit dem Hinspiel, als Gladbach den Vichttalern über 90 Minuten das eigene System aufzwang. Co-Trainer Sanjin Talic setzt daher voll auf die emotionale Karte und die Festung Dörenberg.
„Im Hinspiel hat Bergisch Gladbach ein sehr reifes sowie taktisch diszipliniertes Spiel gezeigt und uns über fast die gesamte Spielzeit ihr System aufgezwungen. Am Sonntag ist unser Ziel, mehr Spielphasen auf unsere Seite zu ziehen und sowohl die Resistenz als auch die Leidensfähigkeit in den schwierigen Phasen maximal hochzuhalten. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Statistiken, aber am Sonntag werden Daten keine Rolle spielen. Bergisch kommt mit einer brutalen Konstanz und maximalem Selbstbewusstsein zu uns. Wir haben nur eine Chance, wenn wir auf dem Dörenberg ein Feuer entfachen und unsere Heimstärke konsequent umsetzen“, schwört Talic seine Truppe auf einen Hexenkessel ein.
Auf der Gegenseite reist Bergisch Gladbach mit der Empfehlung von sechs Spielen ohne Niederlage an. Trainer Kevin Kruth lässt sich von der Tabellensituation und dem parallel stattfindenden Verfolgerduell zwischen Hohkeppel und Siegburg nicht ablenken. Er stellt seine Mannschaft auf eine hitzige Atmosphäre und eine offensive Urgewalt ein.
„Vichttal und wir sind seit der Rückrunde der vergangenen Saison gewissermaßen im Gleichschritt unterwegs. Das macht dieses Duell zu einem absoluten Topspiel der Liga. In Vichttal ist es immer sehr emotional und lautstark von außen, daher gilt es für uns, die nötige Ruhe zu bewahren. Wir wissen um die enorme Wucht und Offensivpower von Vichttal mit Spielern wie Valerius, Gnondi, Artz oder dem Rückkehrer Türkmen", erwartet Kevin Kruth eine taktische und physische Reifeprüfung und fügt hinzu: "Wir stellen uns auf einen absoluten Abnutzungskampf ein und werden die Jungs darauf vorbereiten. Nuancen und Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden.“
In Sachen Personal herrscht auf beiden Seiten leichte Entspannung. Beim VfL Vichttal ist die Freude über die Rückkehr von Dogukan Türkmen groß, der nach seiner Sperre sofort wieder für offensive Gefahr sorgen soll. Davon abgesehen bleibt der Kader der Hausherren im Vergleich zur Vorwoche unverändert. Bei den Gästen aus Bergisch Gladbach muss man lediglich auf die Langzeitverletzten, Luca Bugenhagen, Claudio Heider und Eray Sariaydin verzichten.