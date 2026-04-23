Feuerprobe am Dörenberg: Vichttals letzte Patrone gegen den Primus

„Im Hinspiel hat Bergisch Gladbach ein sehr reifes sowie taktisch diszipliniertes Spiel gezeigt und uns über fast die gesamte Spielzeit ihr System aufgezwungen. Am Sonntag ist unser Ziel, mehr Spielphasen auf unsere Seite zu ziehen und sowohl die Resistenz als auch die Leidensfähigkeit in den schwierigen Phasen maximal hochzuhalten. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Statistiken, aber am Sonntag werden Daten keine Rolle spielen. Bergisch kommt mit einer brutalen Konstanz und maximalem Selbstbewusstsein zu uns. Wir haben nur eine Chance, wenn wir auf dem Dörenberg ein Feuer entfachen und unsere Heimstärke konsequent umsetzen“, schwört Talic seine Truppe auf einen Hexenkessel ein.

Auf der Gegenseite reist Bergisch Gladbach mit der Empfehlung von sechs Spielen ohne Niederlage an. Trainer Kevin Kruth lässt sich von der Tabellensituation und dem parallel stattfindenden Verfolgerduell zwischen Hohkeppel und Siegburg nicht ablenken. Er stellt seine Mannschaft auf eine hitzige Atmosphäre und eine offensive Urgewalt ein.