„Feuer und Flamme“: Vötting-Reserve kriegt neues Trainer-Duo

Hohe Erwartungen an die kommende Punkterunde hat auch Chefcoach Hebel, der in der Saison 2022/23 bereits Erfahrungen als Co-Trainer bei der Palzing-Reserve sammeln konnte: „Wir wollen in der oberen Hälfte mitspielen und definitiv nicht hinten rumkrebsen.“ Seit seinem Wechsel zum SVV in der vergangenen Spielzeit schnürte der 36-Jährige die Fußballschuhe für die erste Mannschaft in der Kreisliga. Doch aufgrund von Knieproblemen in Folge zweier Kreuzbandrisse wird er – anders als sein spielender Co-Trainer Laschinger – wohl nicht mehr auf den Rasen zurückkehren.

Schon vor Beginn der Vorbereitung habe sich das Übungsleiter-Duo laut Tobias Hebel des Öfteren zusammengesetzt: „Das ergänzt sich ganz gut.“ Und auch das erste Mannschaftstraining sei durchwegs positiv gelaufen: „Alle haben richtig Gas gegeben. Die haben Lust.“ (fk)