Fettes Fragezeichen um Hürtürkel-Insolvenz und Gipfelduell

Archiv – Foto: Christoph Lehner

Der 28. Spieltag der Landesliga Staffel 1 hält gleich mehrere brisante Begegnungen bereit. Im Mittelpunkt steht das direkte Spitzenspiel zwischen Tabellenführer FC Internationale Berlin und Verfolger Sportfreunde Johannisthal. Dahinter kämpfen mehrere Teams um die letzten Chancen im Aufstiegsrennen sowie um wichtige Punkte im Tabellenkeller. Während Berolina Mitte bereits abgestiegen ist und Schwarz-Weiß Neukölln nur noch theoretische Chancen besitzt, blicken Inter, Johannisthal und Empor II (erstes Team unterm Strich) gespannt auf die Entwicklung rund um einen möglichen Insolvenz-Zwangsabstieg von Hürtürkel (siehe Bericht unten)

Großes Fragezeichen in der Landesliga-Staffel 1 um Hürtürkel-Insolvenz In der Landesliga 1 wird derzeit diskutiert, warum der Berliner SV Hürtürkel trotz einer öffentlichen Insolvenzbekanntmachung weiterhin regulär am Spielbetrieb teilnimmt. (FuPa Berlin berichtete) Das Amtsgericht Charlottenburg hatte die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt. Nach § 26 der BFV-Spielordnung gelten in einem solchen Fall die Regelungen des § 6 DFB-Spielordnung. Dort heißt es unter anderem, dass die höchste Mannschaft als Absteiger gilt und Spiele nicht gewertet werden. Auffällig: Weder in der BFV- noch in der DFB-Spielordnung ist ausdrücklich von einer „rechtskräftigen“ Entscheidung die Rede. Der BFV verweist allerdings auf eine von Hürtürkel eingelegte sofortige Beschwerde gegen den Beschluss des Amtsgerichts und wartet offenbar die endgültige Entscheidung ab. Juristisch erscheint dieses Vorgehen zumindest vertretbar, da bei einer später erfolgreichen Beschwerde bereits vorgenommene sportrechtliche Konsequenzen – etwa Spielannullierungen oder Änderungen der Tabelle – nur schwer rückgängig zu machen wären. Mittlerweile äußerte sich auch der Verein selbst öffentlich zur Situation. Hürtürkel betont, dass bislang weder ein Insolvenzverfahren eröffnet noch ein rechtskräftiger Beschluss ergangen sei. Zudem sehe man den ursprünglichen Eröffnungsgrund inzwischen als entfallen an und arbeite gemeinsam mit Beratern und Behörden an einer Klärung der Angelegenheit.

Morgen, 19:30 Uhr BFC Preussen BFC Preussen II Pfeffersport Pfeffersport 19:30 PUSH

Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Preussen II will sich mit einem Heimsieg weiter von den unteren Plätzen absetzen, während Aufsteiger Pfeffersport dringend Zähler benötigt. Aufgrund der tabellarischen Situation dürfte vor allem die Defensive eine entscheidende Rolle spielen.

Sa., 30.05.2026, 14:00 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter Sportfreunde Johannisthal Johannisthal 14:00 PUSH

Das absolute Topspiel des Spieltags steigt beim Tabellenführer. Internationale Berlin könnte mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Meisterschaft machen, während Johannisthal den Titelkampf noch einmal spannend halten will. Beide Teams gehören offensiv zu den stärksten Mannschaften der Liga, sodass ein intensives Spitzenspiel zu erwarten ist. Sollte Hürtürkel zwangsabsteigen hätte das Spiel keinen Einfluss mehr. Inter wäre schon Berlin-Ligist (FuPa Berlin berichtet)

Der Berliner SC II möchte sich nach zuletzt schwankenden Leistungen im gesicherten Mittelfeld behaupten. Borsigwalde reist mit einer der anfälligsten Defensiven der Liga an, besitzt offensiv aber durchaus Qualität. Die Gastgeber gehen aufgrund ihrer stabileren Saison leicht favorisiert in die Partie

So., 31.05.2026, 12:00 Uhr DJK Schwarz Weiß Neukölln SW Neukölln SV BW Berolina Mitte 49 Berolina 12:00 PUSH

SW Neukölln setzt zuletzt zumindest offensiv Akzente. Der Abstieg scheint besiegelt, während Berolina Mitte sich schon Bezirksligist nennen darf

Der Berliner SV 92 will seine starke Saison weiter bestätigen und den dritten Tabellenplatz absichern. Die Berliner Amateure reisen jedoch mit Rückenwind an und konnten zuletzt wichtige Punkte sammeln. Besonders offensiv verspricht die Begegnung einiges an Tempo und Torchancen.

Aufsteiger Schöneberg möchte mit einem Heimsieg den Abstand zur unteren Tabellenregion weiter vergrößern. Hilalspor gehört trotz des angekündigten Abstiegs weiterhin zu den spielstärksten Teams der Liga und will seine gute Platzierung verteidigen. Die Zuschauer dürfen sich auf ein offensiv geführtes Spiel einstellen.

So., 31.05.2026, 12:30 Uhr BSV Hürtürkel Hürtürkel SV Empor Berlin Empor Berlin II 12:30 PUSH

Für beide Mannschaften geht es um wichtige Zähler im Keller. Hürtürkel präsentiert sich in der Rückrunde deutlich stabiler und möchte nachlegen. Empor II kämpft dagegen weiterhin um Konstanz und braucht dringend Punkte.

Friedenau spielt weiterhin eine ordentliche Saison und will seine Position in der oberen Tabellenhälfte festigen. Charlottenburg-Wilmersdorf zeigte als Aufsteiger immer wieder offensive Qualität, offenbarte defensiv aber Schwächen. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert in die Begegnung.

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