 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Insolvenz-Schock wirbelt Landesliga-Staffel 1 auf

Gegen den BSV Hürtürkel in der Landesliga-Staffel 1 wird ein Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen – mit möglichen drastischen Folgen

von far · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Hürtükel in weiss
Hürtükel in weiss – Foto: Kevin Reiprich

Verlinkte Inhalte

Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Schlechte Nachrichten für den BSV Hürtürkel in der Landesliga-Staffel 1: Gegen die Neuköllner läuft ein mangels Masse abgewiesenes Insolvenzverfahren – mit möglichen drastischen Folgen für den Auf- und Abstiegskampf. Hürtürkel hat laut dem Berliner Fußball-Verband Bescherde eingelegt. Mehr dazu im Bericht unten. Plus alle Begegnungen des 26.Spieltag in der Nachschau

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

Hürtürkel: Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen

Mitten im Saisonendspurt droht der Landesliga Staffel 1 ein mögliches Tabellenbeben. Gegen den BSV Hürtürkel wird ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht Charlottenburg weist diesen mangels Masse ab. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt am 23. April 2026 unter dem Aktenzeichen 3617 IN 11813/25. Gegen die Entscheidung legt der Verein Beschwerde ein.

Statement vom Berliner Fußballverband

Der Berliner Fußball-Verband bestätigt den Vorgang gegenüber FuPa Berlin offiziell. BFV-Pressesprecher Martin Meyer erklärt:

„Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hat am 15.05.2026 Kenntnis davon erlangt, dass ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens betreffend den BSV Hürtürkel durch das Amtsgericht Charlottenburg mangels Masse abgewiesen wurde. Gegen diese Entscheidung hat der Verein Beschwerde eingelegt.“

Weiter teilt der BFV mit:

„Der aktuelle Sachstand hat derzeit keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb im Berliner Fußball-Verband. Alle Spiele des Vereins finden bis auf Weiteres regulär statt.“

Was sehen die Regeln beim Berliner Fußball-Verband vor?

Die BFV-Spielordnung ist in diesem Fall allerdings klar geregelt. Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet oder – wie hier – ein entsprechender Antrag mangels Masse abgewiesen, gilt die klassenhöchste Mannschaft laut § 26 der BFV-Spielordnung als Absteiger. Zusätzlich würden in diesem Fall sämtliche Spiele des Vereins aus der Wertung genommen. Genau dieses Szenario hätte enorme Auswirkungen auf den Auf- und Abstiegskampf der Landesliga Staffel 1.

Drastische Auswirkungen auf die Tabelle

Im Aufstiegsrennen wäre FC Internationale Berlin der große Gewinner. Inter holt aus zwei Spielen gegen Hürtürkel lediglich einen Punkt und würde deshalb nur einen Zähler verlieren. Die Mannschaft käme statt auf 65 dann auf 64 Punkte. Verfolger Sportfreunde Johannisthal dagegen gewinnt beide Spiele gegen Hürtürkel und müsste sechs Punkte abgeben. Dadurch wächst der Vorsprung von Inter an der Spitze von aktuell drei auf dann acht Punkte an.

Auch das Rennen um den Relegationsplatz würde sich verändern. Berliner SV 92 verliert durch zwei Siege gegen Hürtürkel gleich sechs Punkte und fällt von 51 auf 45 Zähler zurück. Friedenauer TSC büßt dagegen nur einen Punkt ein und rückt bis auf einen Punkt an den BSV heran.

Im Tabellenkeller würde Hürtürkel selbst als Absteiger herausfallen. Damit gäbe es nur noch zwei sportliche Abstiegsplätze. SV BW Berolina Mitte 49 und DJK Schwarz Weiß Neukölln bleiben trotz der Neuberechnung die Schlusslichter. Pfeffersport hätte als erster Nichtabsteiger zwar weiter Luft, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze würde jedoch kleiner werden. Gleichzeitig rutscht auch BFC Preussen II nach Abzug von sechs Punkten deutlich näher an die Gefahrenzone.

Aktuelle Tabelle Landesliga-Staffel 1

  1. FC Internationale Berlin – 65
  2. Sportfreunde Johannisthal – 62
  3. Berliner SV 92 – 51
  4. Friedenauer TSC – 45
  5. Berlin Hilalspor – 44
  6. SC Berliner Amateure – 37
  7. Berliner SC II – 36
  8. SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 – 36
  9. SC Borsigwalde – 34
  10. BFC Preussen II – 33
    1. FC Schöneberg – 32
  12. BSV Hürtürkel – 30
  13. SV Empor Berlin II – 28
  14. Pfeffersport – 27
  15. Berolina Mitte – 17
  16. DJK SW Neukölln – 16

Tabelle bei Herausnahme von Hürtürkel:

  1. FC Internationale Berlin – 24 Spiele – 64 Punkte – 95:22
  2. Sportfreunde Johannisthal – 24 Spiele – 56 Punkte – 87:32
  3. Berliner SV 92 – 24 Spiele – 45 Punkte – 58:37
  4. Friedenauer TSC – 24 Spiele – 44 Punkte – 60:45
  5. Berlin Hilalspor – 24 Spiele – 40 Punkte – 51:39
  6. SC Berliner Amateure – 24 Spiele – 37 Punkte – 48:38
  7. Berliner SC II – 24 Spiele – 33 Punkte – 40:46
  8. SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 – 24 Spiele – 33 Punkte – 50:59
  9. SC Borsigwalde – 25 Spiele – 31 Punkte – 49:77
    1. FC Schöneberg – 24 Spiele – 29 Punkte – 56:70
  11. SV Empor Berlin II – 25 Spiele – 27 Punkte – 38:51
  12. BFC Preussen II – 24 Spiele – 27 Punkte – 38:59
  13. Pfeffersport – 25 Spiele – 24 Punkte – 35:53
  14. Berolina Mitte – 25 Spiele – 16 Punkte – 37:75
  15. DJK SW Neukölln – 24 Spiele – 15 Punkte – 28:67
Hier alle Begegnungen des 26.Spieltag in der Nachschau

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
11
0
Abpfiff

Spitzenreiter FC Internationale Berlin zerlegt DJK SW Neukölln 1920 e.V. mit 11:0 und unterstreicht seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll. Gaston Ignacio Nieto eröffnet früh den Torreigen. Leo Heye trifft dreifach, Leonard Homburger schnürt ebenfalls einen Hattrick. Dazu treffen Kaya Söylemez, Nicolas Costa Echeverria und Enrique Freitag. Bereits zur Pause ist die Partie entschieden, danach schraubt Internationale das Ergebnis weiter in die Höhe.

Gestern, 11:30 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
5
0
Abpfiff

Der Friedenauer TSC feiert gegen SC Borsigwalde einen klaren 5:0-Heimsieg und verbessert sich auf Rang vier. Finley Fuchs bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel legen Lionel Vowinckel, Maximilian Reinhard Schubart, Soeren Kissner und Diego Joaquin Lopez Martinez nach. Borsigwalde ist gegen die starke Offensive des Friedenauer TSC chancenlos.

Gestern, 12:15 Uhr
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
1
2
Abpfiff

Berolina Mitte sorgt für eine Überraschung und gewinnt beim Tabellendritten BSV 1892 mit 2:1. Dominik Hinze bringt die Gastgeber spät in Führung, doch Fabio Kollowa-Krutzsch dreht die Partie in der Schlussphase mit zwei Treffern noch komplett zugunsten der abstiegsbedrohten Gäste. Für Berolina Mitte ist es ein enorm wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.

Gestern, 12:30 Uhr
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
2
1
Abpfiff

BSV Hürtürkel setzt sich trotz Rückstand mit 2:1 gegen die SC Berliner Amateure durch. Paul Linus van Bürck bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung, doch direkt nach dem Seitenwechsel schlägt Mehmet Uzuner doppelt zu und dreht die Partie innerhalb weniger Augenblicke. Hürtürkel verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller.

Gestern, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
3
1
Abpfiff

FC Schöneberg feiert im unteren Tabellendrittel einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03. Othman Jamali Idrissi bringt die Gäste früh in Führung, doch noch vor der Pause dreht Schöneberg die Partie durch Samet Sennur sowie einen Doppelpack von Salih Uzun. Nach dem Seitenwechsel verteidigt der Gastgeber den Vorsprung konsequent und sammelt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Gestern, 13:00 Uhr
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
0
1
Abpfiff

SF Johannisthal bleibt Spitzenreiter FC Internationale Berlin auf den Fersen und gewinnt beim Berliner SC II knapp mit 1:0. Eric Warncke trifft bereits früh im Spiel und sorgt mit seinem Treffer für die Entscheidung. Der Tabellenzweite kontrolliert die Partie anschließend souverän und bringt den Vorsprung über die Zeit. Berliner SC II hält lange dagegen, bleibt offensiv aber zu harmlos.

Di., 12.05.2026, 19:30 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
2
1
Abpfiff

Preussen II verschafft sich mit dem Heimsieg weiter Luft im Abstiegskampf und verbessert sich auf 33 Punkte. Empor II bleibt trotz früher Führung tief im Tabellenkeller hängen und verpasst einen wichtigen Befreiungsschlag. Für die Gäste wird die Lage im Saisonendspurt immer unangenehmer.

Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
0
0
Abpfiff

Pfeffersport sammelt im Kampf gegen den Abstieg zumindest einen wichtigen Punkt. Hilalspor verpasst dagegen die Chance, den Druck auf die Top drei zu erhöhen. In einer umkämpften Partie bleiben Tore Mangelware, am Ende hilft das Remis vor allem den Gastgebern.

_____________________________________________________________________________________________

Ihr habt Fehler gesehen, oder es fehlen Informationen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net

Hier alles über die Landesliga-Staffel 1