Insolvenz-Schock wirbelt Landesliga-Staffel 1 auf

Schlechte Nachrichten für den BSV Hürtürkel in der Landesliga-Staffel 1: Gegen die Neuköllner läuft ein mangels Masse abgewiesenes Insolvenzverfahren – mit möglichen drastischen Folgen für den Auf- und Abstiegskampf. Hürtürkel hat laut dem Berliner Fußball-Verband Bescherde eingelegt. Mehr dazu im Bericht unten. Plus alle Begegnungen des 26.Spieltag in der Nachschau
Spitzenreiter FC Internationale Berlin zerlegt DJK SW Neukölln 1920 e.V. mit 11:0 und unterstreicht seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll. Gaston Ignacio Nieto eröffnet früh den Torreigen. Leo Heye trifft dreifach, Leonard Homburger schnürt ebenfalls einen Hattrick. Dazu treffen Kaya Söylemez, Nicolas Costa Echeverria und Enrique Freitag. Bereits zur Pause ist die Partie entschieden, danach schraubt Internationale das Ergebnis weiter in die Höhe.
Der Friedenauer TSC feiert gegen SC Borsigwalde einen klaren 5:0-Heimsieg und verbessert sich auf Rang vier. Finley Fuchs bringt die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel legen Lionel Vowinckel, Maximilian Reinhard Schubart, Soeren Kissner und Diego Joaquin Lopez Martinez nach. Borsigwalde ist gegen die starke Offensive des Friedenauer TSC chancenlos.
Berolina Mitte sorgt für eine Überraschung und gewinnt beim Tabellendritten BSV 1892 mit 2:1. Dominik Hinze bringt die Gastgeber spät in Führung, doch Fabio Kollowa-Krutzsch dreht die Partie in der Schlussphase mit zwei Treffern noch komplett zugunsten der abstiegsbedrohten Gäste. Für Berolina Mitte ist es ein enorm wichtiger Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt.
BSV Hürtürkel setzt sich trotz Rückstand mit 2:1 gegen die SC Berliner Amateure durch. Paul Linus van Bürck bringt die Gäste kurz vor der Pause in Führung, doch direkt nach dem Seitenwechsel schlägt Mehmet Uzuner doppelt zu und dreht die Partie innerhalb weniger Augenblicke. Hürtürkel verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller.
FC Schöneberg feiert im unteren Tabellendrittel einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03. Othman Jamali Idrissi bringt die Gäste früh in Führung, doch noch vor der Pause dreht Schöneberg die Partie durch Samet Sennur sowie einen Doppelpack von Salih Uzun. Nach dem Seitenwechsel verteidigt der Gastgeber den Vorsprung konsequent und sammelt drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.
SF Johannisthal bleibt Spitzenreiter FC Internationale Berlin auf den Fersen und gewinnt beim Berliner SC II knapp mit 1:0. Eric Warncke trifft bereits früh im Spiel und sorgt mit seinem Treffer für die Entscheidung. Der Tabellenzweite kontrolliert die Partie anschließend souverän und bringt den Vorsprung über die Zeit. Berliner SC II hält lange dagegen, bleibt offensiv aber zu harmlos.
Preussen II verschafft sich mit dem Heimsieg weiter Luft im Abstiegskampf und verbessert sich auf 33 Punkte. Empor II bleibt trotz früher Führung tief im Tabellenkeller hängen und verpasst einen wichtigen Befreiungsschlag. Für die Gäste wird die Lage im Saisonendspurt immer unangenehmer.
Pfeffersport sammelt im Kampf gegen den Abstieg zumindest einen wichtigen Punkt. Hilalspor verpasst dagegen die Chance, den Druck auf die Top drei zu erhöhen. In einer umkämpften Partie bleiben Tore Mangelware, am Ende hilft das Remis vor allem den Gastgebern.
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