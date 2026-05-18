Insolvenz-Schock wirbelt Landesliga-Staffel 1 auf

Mitten im Saisonendspurt droht der Landesliga Staffel 1 ein mögliches Tabellenbeben. Gegen den BSV Hürtürkel wird ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht Charlottenburg weist diesen mangels Masse ab. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt am 23. April 2026 unter dem Aktenzeichen 3617 IN 11813/25. Gegen die Entscheidung legt der Verein Beschwerde ein.

„Der Berliner Fußball-Verband (BFV) hat am 15.05.2026 Kenntnis davon erlangt, dass ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens betreffend den BSV Hürtürkel durch das Amtsgericht Charlottenburg mangels Masse abgewiesen wurde. Gegen diese Entscheidung hat der Verein Beschwerde eingelegt.“

Weiter teilt der BFV mit:

„Der aktuelle Sachstand hat derzeit keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb im Berliner Fußball-Verband. Alle Spiele des Vereins finden bis auf Weiteres regulär statt.“

Was sehen die Regeln beim Berliner Fußball-Verband vor?

Die BFV-Spielordnung ist in diesem Fall allerdings klar geregelt. Wird ein Insolvenzverfahren eröffnet oder – wie hier – ein entsprechender Antrag mangels Masse abgewiesen, gilt die klassenhöchste Mannschaft laut § 26 der BFV-Spielordnung als Absteiger. Zusätzlich würden in diesem Fall sämtliche Spiele des Vereins aus der Wertung genommen. Genau dieses Szenario hätte enorme Auswirkungen auf den Auf- und Abstiegskampf der Landesliga Staffel 1.

Drastische Auswirkungen auf die Tabelle

Im Aufstiegsrennen wäre FC Internationale Berlin der große Gewinner. Inter holt aus zwei Spielen gegen Hürtürkel lediglich einen Punkt und würde deshalb nur einen Zähler verlieren. Die Mannschaft käme statt auf 65 dann auf 64 Punkte. Verfolger Sportfreunde Johannisthal dagegen gewinnt beide Spiele gegen Hürtürkel und müsste sechs Punkte abgeben. Dadurch wächst der Vorsprung von Inter an der Spitze von aktuell drei auf dann acht Punkte an.

Auch das Rennen um den Relegationsplatz würde sich verändern. Berliner SV 92 verliert durch zwei Siege gegen Hürtürkel gleich sechs Punkte und fällt von 51 auf 45 Zähler zurück. Friedenauer TSC büßt dagegen nur einen Punkt ein und rückt bis auf einen Punkt an den BSV heran.

Im Tabellenkeller würde Hürtürkel selbst als Absteiger herausfallen. Damit gäbe es nur noch zwei sportliche Abstiegsplätze. SV BW Berolina Mitte 49 und DJK Schwarz Weiß Neukölln bleiben trotz der Neuberechnung die Schlusslichter. Pfeffersport hätte als erster Nichtabsteiger zwar weiter Luft, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze würde jedoch kleiner werden. Gleichzeitig rutscht auch BFC Preussen II nach Abzug von sechs Punkten deutlich näher an die Gefahrenzone.

Aktuelle Tabelle Landesliga-Staffel 1

FC Internationale Berlin – 65 Sportfreunde Johannisthal – 62 Berliner SV 92 – 51 Friedenauer TSC – 45 Berlin Hilalspor – 44 SC Berliner Amateure – 37 Berliner SC II – 36 SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 – 36 SC Borsigwalde – 34 BFC Preussen II – 33 FC Schöneberg – 32 BSV Hürtürkel – 30 SV Empor Berlin II – 28 Pfeffersport – 27 Berolina Mitte – 17 DJK SW Neukölln – 16

Tabelle bei Herausnahme von Hürtürkel: