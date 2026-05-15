Fernduell um Platz zwei - Vier Teams im Keller müssen zittern

Mächtig strecken musste sich der 1. FC Viechtach in den vergangenen Wochen - heute könnte man mit einem Sieg den direkten Klassenerhalt fix machen. – Foto: Alexander Ferazin

Im Tabellenkeller haben der SV Auerbach und der 1. FC Viechtach alles in der eigenen Hand und können mit einem Unentschieden (Auerbach in Regen) bzw. einem Sieg (Viechtach gegen Perkam) den direkten Klassenerhalt eintüten. Für die SpVgg Stephansposching geht es im Heimspiel gegen Straubing darum, den Relegationsrang zu verteidigen. Der SV Perkam braucht seinerseits in Viechtach zwingend einen Sieg und dazu noch Schützenhilfe aus Straubing, um den Abstieg noch abzuwenden.

Wer wird Vizemeister hinter Champion Osterhofen? Wer steigt neben der DJK Straubing in die Kreisklasse ab? Wer muss bzw. darf in die Abstiegsrelegation? Die Antworten auf diese drei Fragen gibt's heute Abend im großen Saisonfinale der Kreisliga Straubing. Die besten Karten im Kampf um Platz zwei hat dabei der TSV Oberschneiding, der mit einem Heimsieg über den FC Langdorf die Vizemeisterschaft fix machen kann. Der SC Zwiesel muss dagegen auf einen Ausrutscher der Zach-Elf hoffen und braucht zudem einen eigenen Dreier gegen Osterhofen.

Jonas Zach (Spielertrainer TSV Oberschneiding): "Nach einer herausragenden Frühjahrsrunde haben wir nun im letzten Saisonspiel alles in der eigenen Hand. Wir wollen uns nun natürlich die Vizemeisterschaft sichern und in die Saisonverlängerung gehen. Hierfür benötigen wir einmal mehr eine konzentrierte Leistung gegen unsere Gäste aus Langdorf, die als Aufsteiger ebenfalls eine tolle Premierensaison spielen. Wie gewohnt wollen wir auf uns selbst schauen und das Spiel für uns entscheiden, ganz egal was im Parallelspiel passiert. Wir werden bereit sein."

Personal: Matthias Seifert kehrt in den Kader zurück. Ansonsten bleibt der Kader unverändert.

Tobias Eiter (Spielertrainer FC Langdorf): "Der letzte Spieltag führt uns zum Tabellenzweiten nach Oberschneiding, der als Aufsteiger eine sensationelle Runde absolviert und sich in einen Flow gespielt hat. Wir werden versuchen das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten, wobei es personell leider überhaupt nicht gut aussieht. Daher sind wir froh, wenn wir in die Sommerpause starten können."

Personal: Nico Koller, Tobias Artmann, Michael Pfeffer, Jiri Korinek, Alexander Gigl, Aaron Dankesreiter und Marco Mader fallen sicher aus. Hinter drei weiteren Stammkräften stehen noch dicke Fragezeichen.



Der TSV Oberschneiding kann eine sensationelle Saison mit der Vizemeisterschaft krönen. – Foto: Elias Arnold









Heute, 18:30 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel SpVgg Osterhofen Osterhofen 18:30 live PUSH

Michael Schaller (Trainer SC Zwiesel): "Im letzten Heimspiel der Saison geht es gegen den verdienten Meister. Dass wir noch eine kleine Chance auf den Relegationsplatz haben, macht die Sache noch interessanter. Aber bevor wir nach dem Ergebnis in Oberschneiding schauen, müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen und das wird schwer genug. Wir brauchen eine top Leistung auf allen Positionen und müssen die wenigen Chancen, die wir bekommen werden, kaltschnäuzig nutzen. Personal: Zu den Langzeitausfällen kommt noch Florian Lemberger hinzu.

Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Gegen Straubing haben wir eine sehr gute erste Halbzeit abgeliefert und gehen somit ungeschlagen aus den Heimspielen. In Zwiesel wollen wir uns nach einem intensiven Kreisligajahr mit einem Sieg verabschieden. Es wird nochmals eine große Herausforderung, da die Zwieseler alles daran setzen werden, ihr Ziel Platz zwei zu erreichen."







Heute, 18:30 Uhr TSV Regen TSV Regen SV Auerbach Auerbach 18:30 live PUSH

Daniel Kopp (Sportlicher Leiter TSV Regen): "Mit der Niederlage in Winzer mussten wir uns aus dem Rennen um den zweiten Tabellenplatz verabschieden. Im letzten Heimspiel der Saison möchten wir uns trotz verletzungsbedinger Personalnot mit einem Sieg in die Sommerpause verabschieden." Personal: Nicht mit dabei sind Max Kappl, Simon Fieweger, Josef Kölbl, Moritz Hinkofer, Safar Safarov, Timo Arbinger und Alex Gigl.

Michael Martin (1. Vorsitzender SV Auerbach): "Gegen Oberschneiding haben wir aus meiner Sicht unsere beste Saisonleistung geliefert und gezeigt, was in uns steckt. Leider hatte der Gegner mehr Glück. In Regen werden wir punkten." Personal: Bis auf die Langzeitausfälle sollten alle Mann an Bord sein.



Der SV Perkam um Uli Blümel braucht in Viechtach einen Sieg und gleichzeitig Schützenhilfe von der DJK Straubing, um noch in die Relegation zu springen. – Foto: Maximilian Stahl







Michael Probst (Trainer 1. FC Viechtach): "Wir haben uns für die harte Arbeit der letzten Wochen belohnt und uns die Chance erarbeitet, den Klassenerhalt heute aus eigener Kraft zu Hause klar zu machen. Genau das werden wir tun – gemeinsam mit unseren Fans im Rücken." Personal: Fraglich ist einzig der Einsatz von Michael Pfeffer.

Michael Spanner (Trainer SV Perkam): "Gegen Haibach konnten wir endlich wieder mal einen Dreier holen, der auch verdient war. Jetzt geht's am letzten Spieltag auf die Regeninsel nach Viechtach, wo uns ein heißer Fight erwartet. Wir müssen gewinnen, um noch die Relegation zu erreichen und Viechtach genauso, um vielleicht noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen." Personal: Gegenüber letztem Sonntag gibt es keine Veränderungen.







Ralf Bachmann (Sportlicher Leiter DJK SB Straubing): "Unsere erlebnisreiche Reise durch die Kreisliga geht nach insgesamt sieben Jahren etwas wehmütig zu Ende. Wir sind als kleiner Verein dennoch auch dankbar und stolz, mit unseren vergleichsweise bescheidenen Möglichkeiten im Konzert namhafter und etablierter Vereine mitgespielt zu haben und wünschen allen den sportlichen und gesellschaftlichen Erfolg, den sie sich wünschen und für den jeder hart gearbeitet hat. Dass wir an unserem letzten Spieltag ausgerechnet für zwei Teams aus dem Landkreis zum Zünglein an der Waage werden könnten, ist eine knifflige und delikate Aufgabe. Wir werden selbstverständlich unparteiisch versuchen, uns von unserem Publikum mit einer ordentlichen Leistung aus der Liga zu verabschieden und als faire Sportsmänner wie immer alles geben. Die hoffentlich zahlreichen Zuschauer dürfen gespannt sein, ob dies gegen ein sicherlich hochmotiviertes Stephansposching reichen wird, das mit großer Moral einen sensationellen Endspurt hingelegt hat."

Alois Windisch (Trainer SpVgg Stephansposching): " Dass wir am Freitag nochmal die Chance bekommen, dabei zu bleiben, ist eigentlich unglaublich. Nach nur einem Sieg im Jahr 2025 war es trotzdem immer unser großes Ziel. Die Mannschaft hat sich das Finale redlich verdient, der ganze Verein hat Bock auf dieses Spiel. Die DJK hat eine gute Mannschaft und kann mit jedem Gegner mithalten. Sportlich haben sie die letzten Jahre richtig tolle Arbeit geleistet und werden definitiv wiederkommen. Wir werden alles geben und wollen die Aufgabe erfolgreich lösen. Personal: Jonas Schlener, Moritz Retzer und Lukas Burmberger.



Die weiteren Partien des 26. und letzten Spieltags: