Was wäre, wenn..? Der Kreisliga-Showdown am Freitagabend Hochspannung nicht nur im Kreisliga Passau-Titelrennen: Sämtliche Relegationsplätze und das Rennen um den besten 11. entscheiden sich erst am Final-Freitag +++ Wird das "Märchen von Oberschneiding" Realität? von Sebastian Ziegert · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

Ein letzter Kreisliga-Spieltag deluxe steht uns bevor: auch beim Meister-Kracher zwischen Karpfham und Salzweg! – Foto: Robert Geisler

Viel spannender geht's nicht! Fußball-Niederbayern fiebert dem großen Final-Freitag entgegen, der die Entscheidung im Titelrennen der Kreisliga Passau bringt - im Direktduell zwischen dem TSV Karpfham und dem FC Salzweg. Aber auch sämtliche Relegationsplätze stehen auf dem Spiel: der Vize-Meister-Titel der Kreisliga Straubing im Fernduell zwischen dem TSV Oberschneiding und dem SC Zwiesel, sowie alle drei Abstiegsrelegationsplätze.

Vize-Meisterschaft in der KL Straubing 2. TSV Oberschneiding 48 Punkte (Direktvergleich gewonnen)

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3. SC Zwiesel 47 Punkte (Direktvergleich verloren)

Das "Märchen von Oberschneiding", es kann Realität werden! Der Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga ist möglich! Mit dem dann neunten Sieg in zehn Partien 2026, der vermutlich nötig sein wird, kann der TSV aus eigener Kraft den Relegations-Einzug klarmachen. Und hätte dort - in jedem Fall werden unter den acht Releganten fünf Plätze ausgespielt, vielleicht sechs - beste Chancen, das "Märchen von Oberschneiding" wahr zu machen. Zurück zur Ausgangslage: Weil Oberschneiding den Direktvergleich gegen den SC Zwiesel gewonnen hat, reicht ein Sieg (ohnehin). Wenn der SC Zwiesel aber gegen Osterhofen Remis spielen sollte, könnte sich der TSV sogar eine eigene Niederlage leisten.





Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr SC 1919 Zwiesel SC Zwiesel SpVgg Osterhofen Osterhofen 18:30 PUSH

Der SC Zwiesel hat's nicht mehr in der eigenen Hand. Aufgrund des verlorenen Direkten Vergleichs gegenüber dem TSV Oberschneiding ist klar: dem SC Zwiesel hilft einzig und allein ein Sieg. Und das auch nur, wenn Oberschneiding seine Partie gegen Langdorf nicht gewinnt.









Titel und Vize-Meisterschaft in der KL Passau 1. TSV Karpfham 64 Punkte

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2. FC Salzweg 62 Punkte



Fr., 15.05.2026, 18:00 Uhr TSV Karpfham Karpfham FC Salzweg Salzweg 18:00 live PUSH DAS Direktduell, auf das am Freitagabend ganz Niederbayern blickt! Seit Wochen marschieren der TSV Karpfham und der FC Salzweg beinahe im Gleichschritt vorneweg. Das Hinspiel endete Remis, durch einen kleinen Salzweg-Stolperer beim Derby in Thyrnau vor zwei Wochen liegen die Trümpfe nun in Händen der "Karpfen", die zudem das Heimteam in diesem Kracher am Freitagabend sind! Sprich: Karpfham reicht ein Remis zum Meistertitel. Und der FC Salzweg MUSS gewinnen! Der Verlierer dieser Partie - oder im Falle einer Punkteteilung der FC Salzweg - spielt die Bezirksliga-Aufstiegsrelegation! Mit besten Chancen aufs Bezirksliga-Ticket: fünf Plätze werden unter acht Teams in jedem Fall ausgespielt. Vielleicht werden es sogar sechs! "Platz 11"-Ranking Der punktbeste Kreisliga-11. rettet sich direkt und entgeht der Abstiegsrelegation (Stand vorm Schlussspieltag)





Kreisliga Straubing (nach 25 von 26 Spielen)

10. SV Auerbach 27 Punkte / -16 Tore

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11. FC Viechtach 25 Punkte / -31 Tore

12. SpVgg Stephansposching 22 Punkte

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13. SV Perkam 21 Punkte







Der Tabellen-11. der Kreisliga Straubing liegt im Quervergleich mit dem KL Passau-11. knapp vorne, heißt: der 1. FC Viechtach hat bei einem eigenen Sieg den Klassenerhalt sicher! Selbst wenn er Tabellen-11. bleiben sollte. Mit dann 28 Punkten wäre es unerheblich, ob man den SV Auerbach noch überholen sollte. Klar ist aber andersrum auch: Verliert der 1. FC Viechtach am Freitagabend, ist der Relegationsplatz Realität! Denn weil sich in der Kreisliga Passau Schönberg und Hohenau direkt duellieren, würde der Sieger dieses Duells den "Besten KL-11." übernehmen. Und bei einem Remis in diesem Direktduell würde die schlechtere Tordifferenz gegen den 1. FC Viechtach sprechen, sollte sie überhaupt entscheidend werden. Ein Viechtacher Remis gegen Perkam, kann rein theoretisch dem FCV reichen, aber auch nur wenn Schönberg und Hohenau parallel Remis spielen UND Thrnau/Kellberg gegen die bereits geretteten Tittlinger nicht gewinnt. Realistisch betrachtet hilft den Viechtachern also nur ein Sieg, der wiederum bedeutet den Direkten Klassenerhalt! Und noch ein Satz zum SV Perkam, der die Lage doppelt brisant macht: er kann sich selbst noch in die Relegationszone retten, allerdings nur bei einem Sieg in Viechtach!





Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr TSV Regen TSV Regen SV Auerbach Auerbach 18:30 live PUSH

Äußerst komfortabel ist die Lage für den SV Auerbach. Ein Remis reicht dem SVA in Regen, um auf Platz 10 zu bleiben und den Klassenerhalt zu sichern. Weil der Direktvergleich gegen Viechtach knapp für Auerbach spricht. Mit dann 28 Punkten wäre man aber ohnehin - im schlimmsten Fall - "Bester KL-11." geworden. Auch bei einer Auerbacher Niederlage und dann 27 Zählern droht den Auerbachern nur dann der Abstiegsrelegations-Einzug, wenn zudem Viechtach gegen Perkam gewinnt UND in der Kreisliga Passau Schönberg gegen Hohenau gewinnt. Nur dann könnte das Torverhältnis gegenüber Schönberg (aktuell -18) noch gegen Auerbach (aktuell -16) sprechen.



