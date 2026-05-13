Ein letzter Kreisliga-Spieltag deluxe steht uns bevor: auch beim Meister-Kracher zwischen Karpfham und Salzweg! – Foto: Robert Geisler
Was wäre, wenn..? Der Kreisliga-Showdown am Freitagabend
Hochspannung nicht nur im Kreisliga Passau-Titelrennen: Sämtliche Relegationsplätze und das Rennen um den besten 11. entscheiden sich erst am Final-Freitag +++ Wird das "Märchen von Oberschneiding" Realität?
von Sebastian Ziegert · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
Viel spannender geht's nicht! Fußball-Niederbayern fiebert dem großen Final-Freitag entgegen, der die Entscheidung im Titelrennen der Kreisliga Passau bringt - im Direktduell zwischen dem TSV Karpfham und dem FC Salzweg. Aber auch sämtliche Relegationsplätze stehen auf dem Spiel: der Vize-Meister-Titel der Kreisliga Straubing im Fernduell zwischen dem TSV Oberschneiding und dem SC Zwiesel, sowie alle drei Abstiegsrelegationsplätze.
Vize-Meisterschaft in der KL Straubing
2. TSV Oberschneiding 48 Punkte (Direktvergleich gewonnen)
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3. SC Zwiesel 47 Punkte (Direktvergleich verloren)
Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr
Das "Märchen von Oberschneiding", es kann Realität werden! Der Durchmarsch von der A-Klasse in die Bezirksliga ist möglich! Mit dem dann neunten Sieg in zehn Partien 2026, der vermutlich nötig sein wird, kann der TSV aus eigener Kraft den Relegations-Einzug klarmachen. Und hätte dort - in jedem Fall werden unter den acht Releganten fünf Plätze ausgespielt, vielleicht sechs - beste Chancen, das "Märchen von Oberschneiding" wahr zu machen. Zurück zur Ausgangslage: Weil Oberschneiding den Direktvergleich gegen den SC Zwiesel gewonnen hat, reicht ein Sieg (ohnehin). Wenn der SC Zwiesel aber gegen Osterhofen Remis spielen sollte, könnte sich der TSV sogar eine eigene Niederlage leisten.
Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr
Der SC Zwiesel hat's nicht mehr in der eigenen Hand. Aufgrund des verlorenen Direkten Vergleichs gegenüber dem TSV Oberschneiding ist klar: dem SC Zwiesel hilft einzig und allein ein Sieg. Und das auch nur, wenn Oberschneiding seine Partie gegen Langdorf nicht gewinnt.
Titel und Vize-Meisterschaft in der KL Passau
1. TSV Karpfham 64 Punkte
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2. FC Salzweg 62 Punkte
Fr., 15.05.2026, 18:00 Uhr
DAS Direktduell, auf das am Freitagabend ganz Niederbayern blickt! Seit Wochen marschieren der TSV Karpfham und der FC Salzweg beinahe im Gleichschritt vorneweg. Das Hinspiel endete Remis, durch einen kleinen Salzweg-Stolperer beim Derby in Thyrnau vor zwei Wochen liegen die Trümpfe nun in Händen der "Karpfen", die zudem das Heimteam in diesem Kracher am Freitagabend sind! Sprich: Karpfham reicht ein Remis zum Meistertitel. Und der FC Salzweg MUSS gewinnen! Der Verlierer dieser Partie - oder im Falle einer Punkteteilung der FC Salzweg - spielt die Bezirksliga-Aufstiegsrelegation! Mit besten Chancen aufs Bezirksliga-Ticket: fünf Plätze werden unter acht Teams in jedem Fall ausgespielt. Vielleicht werden es sogar sechs!
"Platz 11"-Ranking
Der punktbeste Kreisliga-11. rettet sich direkt und entgeht der Abstiegsrelegation (Stand vorm Schlussspieltag)
Kreisliga Straubing (nach 25 von 26 Spielen)
10. SV Auerbach 27 Punkte / -16 Tore
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11. FC Viechtach 25 Punkte / -31 Tore
12. SpVgg Stephansposching 22 Punkte
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13. SV Perkam 21 Punkte
Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr
Der Tabellen-11. der Kreisliga Straubing liegt im Quervergleich mit dem KL Passau-11. knapp vorne, heißt: der 1. FC Viechtach hat bei einem eigenen Sieg den Klassenerhalt sicher! Selbst wenn er Tabellen-11. bleiben sollte. Mit dann 28 Punkten wäre es unerheblich, ob man den SV Auerbach noch überholen sollte. Klar ist aber andersrum auch: Verliert der 1. FC Viechtach am Freitagabend, ist der Relegationsplatz Realität! Denn weil sich in der Kreisliga Passau Schönberg und Hohenau direkt duellieren, würde der Sieger dieses Duells den "Besten KL-11." übernehmen. Und bei einem Remis in diesem Direktduell würde die schlechtere Tordifferenz gegen den 1. FC Viechtach sprechen, sollte sie überhaupt entscheidend werden. Ein Viechtacher Remis gegen Perkam, kann rein theoretisch dem FCV reichen, aber auch nur wenn Schönberg und Hohenau parallel Remis spielen UND Thrnau/Kellberg gegen die bereits geretteten Tittlinger nicht gewinnt. Realistisch betrachtet hilft den Viechtachern also nur ein Sieg, der wiederum bedeutet den Direkten Klassenerhalt! Und noch ein Satz zum SV Perkam, der die Lage doppelt brisant macht: er kann sich selbst noch in die Relegationszone retten, allerdings nur bei einem Sieg in Viechtach!
Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr
Äußerst komfortabel ist die Lage für den SV Auerbach. Ein Remis reicht dem SVA in Regen, um auf Platz 10 zu bleiben und den Klassenerhalt zu sichern. Weil der Direktvergleich gegen Viechtach knapp für Auerbach spricht. Mit dann 28 Punkten wäre man aber ohnehin - im schlimmsten Fall - "Bester KL-11." geworden. Auch bei einer Auerbacher Niederlage und dann 27 Zählern droht den Auerbachern nur dann der Abstiegsrelegations-Einzug, wenn zudem Viechtach gegen Perkam gewinnt UND in der Kreisliga Passau Schönberg gegen Hohenau gewinnt. Nur dann könnte das Torverhältnis gegenüber Schönberg (aktuell -18) noch gegen Auerbach (aktuell -16) sprechen.
Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr Die SpVgg Stephansposching kann den Klassenerhalt nicht mehr auf direktem Wege schaffen
, weil der Direktvergleich gegen die Viechtacher verloren ging. Es geht also "nur noch" darum, Platz 12 vor dem SV Perkam abzusichern. Weil dieser Direktvergleich für Stephansposching spricht, kann "Posching" nur dann noch auf den Direktabstiegsplatz rutschen, wenn Perkam in Viechtach gewinnt, UND die SpVgg selbst sein Spiel beim bereits abgestiegenen Schlusslicht in Straubing verliert oder Remis spielt.Kreisliga Passau
(nach 25 von 26 Spielen)11. TSV Schönberg 24 Punkte / -18 Tore
12. SV Hohenau 23 Punkte / -25 Tore
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13. SG Thyrnau/Kellberg 23 Punkte / -33 Tore
Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr
Viel dramatischer hätte es für beide Teams im Abstiegskampf nicht werden können. Verlieren verboten: für beide! Und auch diese Konstellation zeichnet sich bereits seit einigen Wochen ab. Weil der zehntplatzierte FC Tittling seit dem letzten Wochenende gerettet ist, ist aus dem Vierkampf ein Dreikampf um den Relegationseinzug und vielleicht sogar den Direkt-Klassenerhalt geworden. Klar ist: der Sieger dieses Duells hat den Direktabstieg abgewendet, hat aber nur dann noch die Chance auf den direkten Klassenerhalt als "Bester KL-11.", wenn der 1. FC Viechtach parallel gegen Perkam nicht gewinnt. Aufgrund der besseren Tordifferenz beider Kreisliga Passau-Duellanten, gibt's diese Mini-Hoffnung noch. Bei einem Remis noch "Bester KL-11." zu werden, ist nur für Schönberg theoretisch noch möglich, allerdings dürfte dann Thyrnau gegen Tittling nicht gewinnen UND in der Kreisliga Straubing müsste Viechtach gegen Perkam zwingend verlieren. Was das ganze doppelt brisant macht: der SV Hohenau braucht (wohl) einen Heimsieg gegen Schönberg um sich den Vorletzten Thyrnau/Kellberg noch vom Leib zu halten. Spielt Hohenau Remis, darf Thyrnau auch nur maximal Remis spielen. Verliert Hohenau, muss auch Thyrnau verlieren, damit der SVH noch auf einem Relegationsplatz bleibt.
Fr., 15.05.2026, 18:30 Uhr
Weil sich parallel Schönberg und Hohenau direkt duellieren, ist die Lage für die SG Thyrnau/Kellberg - trotz aktuell Platz 13 - einerseits durchaus komfortabel wie klar. Ein Heimsieg gegen den bereits geretteten FC Tittling wendet in jedem Fall den Direktabstieg ab! Mit dann 26 Punkten überholt man entweder die Schönberger oder die Hohenauer und stößt noch vor auf zumindest Rang 12. Um sogar noch "Bester KL-11" zu werden und beide zu überholen - und auch diese Option gibt es noch! - muss Thyrnau gewinnen, das Duell zwischen Hohenau und Schönberg MUSS Remis enden UND Viechtach muss gegen Perkam verlieren. Gewinnt Thyrnau sein Heimspiel gegen Tittling möglichst hoch, dürfte Viechtach sogar ein Remis holen, allerdings muss das Duell zwischen Hohenau und Schönberg in dieser Konstellation zwingen Remis enden. Für den Relegationseinzug kann aus Thyrnauer Sicht sogar ein Remis reichen, dann müsste parallel allerdings Schönberg in Hohenau gewinnen.