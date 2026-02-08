Fels in der Brandung (11): Peter Kurzweg - kompromissloser Leader!

Wenn man am Dallenberg nach einem Spieler sucht, der dem Begriff "Mentalitätsmonster" gerecht wird, führt an Peter Kurzweg kein Weg vorbei. Der Kapitän der Würzburger Kickers ist weit mehr als nur ein linker Verteidiger - er ist der unangefochtene Anführer der Rothosen.
Seit Juli 2022 trägt der 1994 geborene Routinier nun die Binde und fungiert als verlängerter Arm des Trainerstabs auf dem Spielfeld. Seine Bedeutung für den Club wird vor allem durch seine Kontinuität deutlich: Kurzweg befindet sich mittlerweile in seiner dritten Amtszeit am "Dalle". Nachdem er bereits 2016 maßgeblich am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt war, kehrte er nach Stationen bei Union Berlin, dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München im Januar 2022 wohl endgültig nach Unterfranken zurück.
Was ihn besonders auszeichnet, ist seine kompromisslose Spielweise und seine mentale Stärke. In der Liga ist Kurzweg für seine Physis und seinen unbändigen Willen bekannt – Eigenschaften, die ihm in seiner Zeit bei den „Löwen“ den markanten Spitznamen „die Axt von Giesing“ einbrachten.
Heute definiert sich der 31-jährige Beidfüßer primär über seine Führungsqualitäten und seine Fähigkeit, jungen Talenten auch in schwierigen Phasen den Weg zu weisen. Seine Verbundenheit zum Verein bewies er zuletzt im Mai 2024, als er seinen Vertrag ligaunabhängig vorzeitig bis 2027 verlängerte. Ein klares Zeichen der Stabilität, gerade nachdem der bittere Nicht-Aufstieg in die 3. Liga die Mannschaft schmerzlich getroffen hatte.
Peter: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut?
Wir können mit der Hinrunde zufrieden sein. Wir stellen aktuell die beste Defensive der Liga und sind offensiv jederzeit gefährlich. Natürlich haben wir den einen oder anderen Punkt unnötig liegen lassen, aber insgesamt ist die Entwicklung positiv. Darauf lässt sich in der Rückrunde aufbauen.
Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden und warum?
Ich begegne jedem Spieler auf Augenhöhe und respektiere unterschiedliche Meinungen. Als Kapitän geht es mir nicht darum, immer Recht zu haben, sondern Verantwortung zu übernehmen. Am Ende versuche ich, eine klare und aus meiner Sicht erfolgversprechende Richtung vorzugeben.
Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten?
Mir sind ein gutes Arbeitsklima und ein professionelles Umfeld sehr wichtig. Ich erwarte eine hohe Einstellung zum Fußball als Beruf und versuche, diese Haltung täglich vorzuleben – auf und neben dem Platz.
Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Einwechselspieler Partien entscheiden können. Erfolg entsteht nicht durch die ersten elf Spieler, sondern durch die gesamte Mannschaft. Jeder muss bereit sein, seinen Beitrag zu leisten – unabhängig von der Rolle.
Welchen Wert legst Du auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindest Du diese in Deine Führungsarbeit als Kapitän ein?
Ich lege großen Wert auf flache Hierarchien und offenen Austausch. Gerade Gespräche mit erfahrenen Spielern wie Daniel Hägele sind für mich wichtig. Wir ergänzen uns gut und profitieren voneinander.
Wenn es darum geht, die Mannschaft nach einem Rückschlag (z. B. eine klare Niederlage oder eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung) wieder aufzurichten: Welche Mittel nutzt Du? Welche sind Deiner Meinung nach am effektivsten?
Wir leben im Hier und Jetzt. Vergangenes können wir nicht ändern, aber analysieren. Entscheidend ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen und es beim nächsten Mal besser zu machen.
Was möchtest Du als Kapitän am Ende Deiner Amtszeit hinterlassen? Welches „Erbe“ ist Dir wichtig?
Ich sehe mich nicht als wichtiger oder besser als andere. Mir ist wichtig, dass man uns nichts vorwerfen kann – weder in Sachen Einsatz noch Mentalität.
Abschließend: Wo steht Deine Mannschaft am Ende dieser Regionalliga-Saison?
Ganz klar: Wir wollen weit oben stehen!
Vielen Dank für die Antworten - und weiterhin alles Gute.