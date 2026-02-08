Fels in der Brandung (11): Peter Kurzweg - kompromissloser Leader! Wer übernimmt die Verantwortung, wenn es brenzlig wird? In unserer FuPa-Serie stellen wir die Kapitäne vor, die auf und neben dem Platz das Fundament ihrer Teams bilden von Stephan Hörhammer · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

Peter Kurzweg (rechts) gilt als lautstarker Antreiber, der vor allem über den Einsatz und die physische Präsenz kommt. – Foto: Markus Römer/Scheuring

Wenn man am Dallenberg nach einem Spieler sucht, der dem Begriff "Mentalitätsmonster" gerecht wird, führt an Peter Kurzweg kein Weg vorbei. Der Kapitän der Würzburger Kickers ist weit mehr als nur ein linker Verteidiger - er ist der unangefochtene Anführer der Rothosen. Seit Juli 2022 trägt der 1994 geborene Routinier nun die Binde und fungiert als verlängerter Arm des Trainerstabs auf dem Spielfeld. Seine Bedeutung für den Club wird vor allem durch seine Kontinuität deutlich: Kurzweg befindet sich mittlerweile in seiner dritten Amtszeit am "Dalle". Nachdem er bereits 2016 maßgeblich am Aufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt war, kehrte er nach Stationen bei Union Berlin, dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München im Januar 2022 wohl endgültig nach Unterfranken zurück.

Was ihn besonders auszeichnet, ist seine kompromisslose Spielweise und seine mentale Stärke. In der Liga ist Kurzweg für seine Physis und seinen unbändigen Willen bekannt – Eigenschaften, die ihm in seiner Zeit bei den „Löwen“ den markanten Spitznamen „die Axt von Giesing“ einbrachten. Heute definiert sich der 31-jährige Beidfüßer primär über seine Führungsqualitäten und seine Fähigkeit, jungen Talenten auch in schwierigen Phasen den Weg zu weisen. Seine Verbundenheit zum Verein bewies er zuletzt im Mai 2024, als er seinen Vertrag ligaunabhängig vorzeitig bis 2027 verlängerte. Ein klares Zeichen der Stabilität, gerade nachdem der bittere Nicht-Aufstieg in die 3. Liga die Mannschaft schmerzlich getroffen hatte.

"Insgesamt ist die Entwicklung positiv" Peter: Wie zufrieden bist Du mit dem bisherigen Saisonverlauf? Was läuft gut, was weniger gut? Wir können mit der Hinrunde zufrieden sein. Wir stellen aktuell die beste Defensive der Liga und sind offensiv jederzeit gefährlich. Natürlich haben wir den einen oder anderen Punkt unnötig liegen lassen, aber insgesamt ist die Entwicklung positiv. Darauf lässt sich in der Rückrunde aufbauen.

Vorbild durch Leistung, kommunikativer Moderator, emotionaler Antreiber: Für welche Art von Führungsstil hast Du Dich entschieden und warum? Ich begegne jedem Spieler auf Augenhöhe und respektiere unterschiedliche Meinungen. Als Kapitän geht es mir nicht darum, immer Recht zu haben, sondern Verantwortung zu übernehmen. Am Ende versuche ich, eine klare und aus meiner Sicht erfolgversprechende Richtung vorzugeben. Welche spezifische Aufgabe siehst Du als Kapitän auf dem Platz und in der Kabine als Deine wichtigste an, um die Team-Moral und -Einheit zu gewährleisten und aufrecht zu erhalten? Mir sind ein gutes Arbeitsklima und ein professionelles Umfeld sehr wichtig. Ich erwarte eine hohe Einstellung zum Fußball als Beruf und versuche, diese Haltung täglich vorzuleben – auf und neben dem Platz. "Wir leben im Hier und Jetzt" Wie gehst Du als Kapitän mit Spielern um, die im Kader eher eine Nebenrolle spielen oder unzufrieden sind, um deren Engagement für die Mannschaft aufrechtzuerhalten? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Einwechselspieler Partien entscheiden können. Erfolg entsteht nicht durch die ersten elf Spieler, sondern durch die gesamte Mannschaft. Jeder muss bereit sein, seinen Beitrag zu leisten – unabhängig von der Rolle. Welchen Wert legst Du auf die Erfahrung älterer Spieler im Kader? Und wie bindest Du diese in Deine Führungsarbeit als Kapitän ein? Ich lege großen Wert auf flache Hierarchien und offenen Austausch. Gerade Gespräche mit erfahrenen Spielern wie Daniel Hägele sind für mich wichtig. Wir ergänzen uns gut und profitieren voneinander.

Als Leader geht Peter Kurzweg (Mitte) voran: Mit über 330 Profieinsätzen im Rücken bleibt er die Konstante, an der sich die Mannschaft besonders in stürmischen Zeiten aufrichten kann. – Foto: mb.presse / Butzhammer