Felix Magath sagt Haching ab

Ganz Fußball-Deutschland war in heller Aufregung. Felix Magath feiert ein Comeback auf der Trainerbank und will die SpVgg Unterhaching vor dem Abstieg aus der 3. Liga bewahren, hieß es deutschlandweit im Internet nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung. Doch es handelte sich dabei um eine klassische Ente. Zwar hat es wohl lose Gespräche zwischen Haching und Magath, der seit vielen Jahren in Pullach lebt, gegeben. Doch gestern sagte der 71-Jährige ab. Der Grund: Fehlende Perspektiven, er wolle in die Bundesliga.

Wer die SpVgg am kommenden Samstag, 4. Januar, beim Trainingsstart betreut, ist damit völlig unklar. Sven Bender, der nach dem Rauswurf Marc Unterbergers in drei Spielen nur einen Punkt holte, wird es wohl nicht sein. Für die große Wende hat er nicht gesorgt, zudem fehlt ihm die erforderliche Trainerlizenz (einen ausführlichen Bericht über die Lage im Sportpark lesen Sie im überregionalen Sportteil dieser Ausgabe).

rg/Foto: dpa