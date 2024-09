Feldspieler muss ins Tor: SV Allner-Bödingen dreht das Spiel

Die noch junge Saison der Kreisliga A Sieg hat einen neuen Kantersieg-Rekord. Der TSV Wolsdorf zerlegte den SV Hellas Troisdorf mit 9:1 und feiert so seinen ersten Saisonsieg. An der Spitze bleibt Aufsteiger TuS Birk weiter das einzige Team mit der perfekten Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen.



Das Torfestival war in der 14. Minute eröffnet: Til Bohnau brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Lucas Relvas Galveia und Julian Fuhrmann legten vor der Pause nach. Allerdings: Michael Ofosuhene traf per direktem Freistoß noch zum 1:3 für den SV Hellas und sorgte so zumindest für etwas Spannung. Dieser kleine Spannungsfunken war aber relativ schnell erloschen. Bohnau schnürte in der 54. Minute den Doppelpack, Yusuf Kilicaslan und Felix Hauck hatten das Ergebnis bis zur 70. Minute schon auf 6:1 hochgeschraubt. Robert Barisic und zweimal Nicolas Pentazidis machten aus dem deutlichen Sieg dann sogar noch eine richtige Abreibung für die Gäste aus Troisdorf. Wie aus dem Nichts hat Wolsdorf mit vier Punkten und 13 Toren nun auf einmal den besten Angriff der Liga. Der SV Hellas steht ohne Zähler am Tabellenende.



Eine gelb-rote Karte, drei Elfmeter, sechs Tore und einen Sieger: Das Spiel zwischen dem SV Allner-Bödingen und dem TuS Oberlar hatte einiges zu bieten. Thomas Röhrl sorgte in der achten Minute gleich für das erste Highlight, als er Allner-Bödingen mit sehenswert per Seitfallzieher in Front brachte. Kurz vor der Pause gelang den Gästen aus Oberlar durch Johannes Rieke und Artjom Scherf aber der Doppelschlag - das Spiel war gedreht. In der 60. Minute dann aber der Knackpunkt der Partie: TuS-Keeper Dominik Stibing sah nach einem Foul im Strafraum die gelb-rote Karte, daraufhin muss Angreifer Scherf zwischen die Pfosten und pariert den fälligen Elfmeter tatsächlich. Der Unparteiische lässt den Strafstoß aber wiederholen - im zweiten Anlauf verwandelt Robin Rieger zum 2:2. Daniel Hoff stellte in Überzahl auf 3:2 und obwohl der SV noch einen Elfmeter vergab, sorgte Cedric Pirotte doch noch für das 4:2 und die Vorentscheidung zum zweiten Saisonsieg. Die weiteren Spiele des 3. Spieltags