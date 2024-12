Fehlende Präzision

Am 20. Spieltag der Verbandsliga hatte die SG Buna Halle im Spitzenspiel die Mannschaft von Grün/Weiß Wolfen zu Gast. Dabei mussten allerdings die Bunesen auf die gesperrten Spieler Kullmann (Gelb/Rot gegen TUS Magdeburg) und René Rath (Rot bei den Herren in Friedersdorf) verzichten. Trotz der erschwerten Bedingungen wollte man sich für die 2:0 Hinspielniederlage revanchieren. Die Anfangsminuten waren vom Kampf und vielen Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt. Als das Abtasten der beiden Mannschaften so nach 10 gespielten Minuten langsam beendet war, begannen die Bunesen zunächst mehr Druck aufzubauen und kamen zu ersten vorsichtigen Tormöglichkeiten. So schoss Sieb nach herrlichem Dribbling von Volkhardt aus guter Position weit übers Tor (17.). Die größte Chance hatte man dann wohl aber nach einem schön hervorgetragenen Angriff über die rechte Seite als Lührs Gros im Strafraum freispielen konnte, aber der den besser postierten Sieb übersah und somit auch diese Chance verpuffte (24.). Ein großes Lob galt vor allem der Abwehr um den sehr gut organisierenden Pfeiffer in den ersten 45 Minuten zu machen, welche nur wenige harmlose Weitschüsse der Wolfener zuließ und in Gefahrensituationen den starken Keeper Buschbeck, welcher vor allem glänzend in der 27. Minute einen Schuss aus kurzer Distanz abwehrte, hinter sich hatte. Zudem kam Lührs im ersten Abschnitt zweimal gefährlich zum Abschluss – zum einen nach einer Gros-Flanke per Kopf (32.) und zum anderen per Drehschuss (41.), aber beide Schüsse fanden nicht den Weg ins Tor, so dass man mit einem insgesamt gerechten 0:0 in die Pause ging. Im zweiten Abschnitt fand zunächst wieder ein Spiel im Mittelfeld statt, wo sich vor allem der junge Folter mit einer sehr guten Zweikampfquote auszeichnen konnte. Nach und nach drängten aber die Bunesen ein wenig ungeduldig auf den Führungstreffer hin, welcher aber jetzt mehr und mehr in der Luft lag. So hatte Zorn nach einer sehr scharfen Lührs-Hereingabe eine 100%ige Chance, aber er flog am Ball vorbei (58.). In der Folgezeit übertrieben es die Gäste mit der normalen Zweikampfhärte und versuchten somit den Tabellenführer zu beeindrucken, wobei der Unparteiische aber zumeist die hinterhältigen Fouls übersah. Aber in der 67. Minute fiel dann endlich die Erlösung durch Kroll. Nach einer Zorn-Ecke, welche zunächst abgewehrt und ein Konter der Wolfener eingeleitet wurde, fingen Sieb und Schwarz in Gemeinschaftsarbeit den Ball ab und der Angriff wurde anschließend über die Stationen Lührs, Zorn und letztendlich Kroll erfolgreich abgeschlossen, wobei man allerdings berücksichtigen muss, dass dieses Tor aus einer abseitsverdächtigen Situation entstand. Nun nahmen die Bunesen aber wie so oft in der Saison einen Gang raus und wollten den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, was natürlich schief ging. Denn nach einem unnötigen Foul von Rittermann und einem gut geschossen Freistoß gewann ein Gästestürmer das Kopfballduell und nickte zum Ausgleich ein, wobei der gute Buschbeck hätte herauslaufen müssen (78.). In der letzten zehn Minuten ereigneten sich nun immer weniger Chancen und endete für die Bunesen mit einem enttäuschenden 1:1. Somit verloren die Bunesen am 20. Spieltag die Tabellenführung an den Stadtrivalen VfL Halle 96, welche nun aufgrund des besseren Torverhältnisses in Front liegen. Aufgrund der an diesem Spieltag entstanden Ergebnisse wird es im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga immer enger und jeder der ersten Fünf kann sich noch gute Chancen ausrechnen: VfL Halle 96 (42 Punkte); Buna Halle (42); Grün/Weiß Piesteritz (41); Grün/Weiß Wolfen (40) und Germania Halberstadt (39). Es gilt nun in der nächsten Woche gegen den vermeintlich leichteren Gegner Preußen Magdeburg mit einer sehr konzentrierten Leistung den ganz wichtigeren Auswärtsdreier einzufahren, denn sonst kann man schnell den Anschluss an die Spitze verlieren!