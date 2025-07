FCS-Zweite startet in Neunkirchen

Die neue Schröer-Saarlandligasaison startet am Freitag mit einem Traditionsduell. Ab 19 Uhr stehen sich im Neunkircher Ellenfeld-Stadion (Mantes-la-Ville-Platz) Borussia Neunkirchen und Aufsteiger 1. FC Saarbrücken II gegenüber. Für den FCS ist es mit dem Reserveteam nach der Abmeldung die Premieren-Saison in der höchsten Klasse auf Verbandsebene, nachdem man in der Kreisliga A den Neuanfang startete. Dabei gab es in all den Jahren eine Konstante. Nach wie vor steht Sammer Mozain als Trainer an der Seitenlinie. "Jörg Alt, Heike Trunzler und ich haben uns gut ergänzt, wir wussten, dass es auch mal Widerstände gibt oder wir nicht direkt Meister werden, weil andere Teams noch besser waren, aber wir haben an dem Plan fest gehalten, haben aus Fehlern gelernt und es dann versucht, beim nächsten Mal besser zu machen. So waren wir konstant unseren Weg gegangen und sind nun an einem Ziel angelangt, das wir uns vorgenommen haben. Aber es geht weiter, wir wollen auch in der Saarlandliga guten und erfolgreichen Fußball spielen und unsre Fans begeistern", sagte der Trainer zur Entwicklung seines Teams. Auf dem Feld und nun auch im neuen Kader gab es jedes Mal große Änderungen, deshalb weiß man auch noch nicht genau, wo man steht mit dem neuen Team. "Es fehlt nur Zinedin Osmanagic, alle anderen hätten es sich auch verdient, morgen mitzuspielen. Wir haben am Mittwoch ja schon das nächste Spiel, da werden dann eventuell andere spielen. Wir haben jetzt, so lange sich keine weiteren Spieler verletzen, viele Variationsmöglichkeiten, auch für Freitag", ergänzte er.