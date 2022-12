FCS-Zweite startet dritten Anlauf 1.FC Saarbrücken I: Nächster Versuch in Saarlouis

Die in der Landesliga spielende Zweite des 1. FC Saarbrücken will in ihrem dritten Hallenmasters-Qualifikationsturnier endlich die ersten Punkte holen. Trainer Sammer Mozain setzt auf die Erfahrungen der beiden ersten Turniere, bei denen man jeweils am FC Rastpfuhl scheiterte. Der Saarlandligist in in der Stadtgartenhalle in Saarlouis nicht dabei.

Die Landesliga-Truppe des 1. FC Saarbrücken bestreitet ab Freitag ihr drittes Hallenturnier im Rahmen der Hallenmasters-Qualifikationsserie. Beim Turnier des SSV Saarlouis, das in der Stadtgartenhalle (St.-Nazairer Allee) ausgetragen wird, trifft das Team von Trainer Sammer Mozain in seinem ersten Gruppenspiel am Freitag um 17.30 Uhr auf den Kreisligisten SC Fenne. Weitere Vorrundengegner sind der Landesligist FSG Bous (18.21 Uhr), Bezirksligist VfB Differten (19.12 Uhr) und Verbandsligist SV Rohrbach (20.03 Uhr), bei dem der ehemalige FCS-Spieler Peter Eiden als Trainer fungiert. "Wir haben vier Vorrundenspiele, wir werden auch gegen die Teams, die im Freien in tieferen Klassen spielen, eine gute Vorstellung abgeben müssen. Es kommen zwar mehrere Teams weiter, so dass man sich eventuell einen Ausrutscher leisten kann, aber wir werden jedes Spiel und jeden Gegner ernst nehmen. Personell werden wir sicher anders auftreten wie in Brebach, wir werden aber auf jeden Fall ein starkes Team stellen und wollen die Vorrunde überstehen", sagte Mozain am Donnerstag. Für einige seiner Spieler könnte es am Sonntag zu einer emotional schwierigen Entscheidung kommen, da im Kader mehrere französische Spieler sind. Parallel zu den Zwischenrundenspielen (ab 16.16 Uhr) steht die französische Nationalmannschaft bei der WM in Katar im Endspiel gegen Argentinien.