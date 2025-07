FCS zu Gast in Dudelange

Der 1. FC Saarbrücken bestreitet am Samstag sein letztes Testspiel vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Dritten Liga. Die Begegnung beim luxemburgischen Erstligisten F91 Dudelange im "Stade Jos Nosbaum" beginnt um 14 Uhr.

Der 1. FC Saarbrücken bestreitet seine Generalprobe auf die am übernächsten Wochenende beginnende Drittligarunde im Ausland. Das Team von Trainer Alois Schwartz spielt am Samstag, 26. Juli um 14 Uhr beim luxemburgischen Erstligisten F91 Dudelange, das Spiel wird im Stade Jos Nosbaum (Rue du Stade) ausgetragen. Tim Paterok ist wieder auf der Höhe, spielte schon am vergangenen Sonntag in Perl beim 3:0-Sieg über Union Titus Petange, ebenfalls ein luxemburgischer Erstligist. Richard Neudecker war gegen Petange noch nicht so weit, da muss die Entwicklung zum Spiel am Samstag hin abwarten werden, er hatte nach seiner Adduktoren-Verletzung während der Reha eine Fehlbelastung und das hat ihn wieder zurück geworfen, vielleicht kann er eine Zeit lang spielen. Ähnliches galt zuletzt für Philip Fahrner nach muskulären Problemen und Patrick Sontheimer, der aufgrund seines Zehenbruchs zuletzt nicht zur Verfügung stand, hier wird mit einer Rückkehr gerechnet. Patrick Schmidt und Phillip Menzel werden auch bald zurück erwartet, vielleicht reicht es für Samstag schon. Bei Patrick Sontheimer müsse man von Tag zu Tag schauen genau wie bei Kasim Rabihic, der am vorletzten Montag muskuläre Probleme hatte. Zusätzlich fällt Sebastian Vasiliadis aus, der gegen den Bayern-Regionalligisten Würzburger Kickers schon in der ersten Halbzeit ausgetauscht werden musste. Er hat einen Muskelfaserriss in der Wade und wird somit wahrscheinlich auch im ersten Spiel in Cottbus fehlen.

Bedauerlicherweise wurden an Trainer Schwartz gestellte Fragen zum Spiel von der Pressestelle nicht beantwortet, so dass fupa-User auf Zitate vom Trainer verzichten müssen. Wir werden am Samstag vor Ort nochmal das Gespräch mit ihm suchen,