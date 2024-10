FCS zu Gast an der Bremer Brücke

Am 12. Spieltag der Drittliga-Saison 2024/25 steht für den 1. FC Saarbrücken ein weiteres Traditionsduell an. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl reist zum VfL Osnabrück. Die Partie an der Bremer Brücke wird am Samstag um 14 Uhr angepfiffen.

Der Zweitliga-Absteiger ist nach einem großen Umbruch im Sommer schlecht gestartet und hat bereits den Trainer gewechselt. „Die Situation ist ähnlich wie vor dem Spiel gegen Rostock. Wir wissen, dass die Qualität des Gegners deutlich besser ist als der Tabellenstand. Sie spielen seit dem Trainerwechsel taktisch etwas verändert und haben viele Akteure in ihren Reihen, die schon höher gespielt haben“, sagte Ziehl, der sein Team auf einen heißen Fight einstellen wird: „Wir wissen, was uns dort erwartet. Es ist ein Hexenkessel. Der Gegner steht unter Druck, will unbedingt gewinnen. Da müssen wir von Beginn an dagegenhalten.“

Rechtsverteidiger Philip Fahrner, der gegen Rostock sein Startelf-Debüt gab, freut sich auf die Partie in Niedersachsen. „Das ist eine reizvolle Aufgabe. Wir haben Selbstvertrauen getankt und gegen Rostock gezeigt, dass wir in der Lage sind, gegen körperlich robuste Gegner dagegenzuhalten. Genauso müssen wir am Samstag wieder auftreten“, sagte der 21-Jährige.

Beim Spiel in Osnabrück muss der FCS auf Calogero Rizzuto verzichten, der die fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Neben Bjarne Thoelke, Sven Sonnenberg, Boné Uaferro und Manuel Zeitz wird auch Chafik Gourichy (Infekt) ausfallen.