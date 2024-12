FCS will Serie fortsetzen

Die Hinrunde der Drittliga-Saison 2024/2025 geht auf die Zielgeraden, und der 1. FC Saarbrücken befindet sich in der Spitzengruppe. Am Sonntag (16.30 Uhr) kommt mit Rot-Weiß Essen ein abstiegsgefährdetes Team ims Ludwigspark-stadion (Camphauser Str.).

„Das späte Gegentor in Dresden hat wehgetan, aber wir haben dennoch zuletzt gute Leistungen gebracht und ordentliche Ergebnisse erzielt. Diese Serie wollen wir fortsetzen“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl vor der Partie gegen Rot-Weiss Essen, die am Sonntag um 16.30 Uhr im Ludwigspark (Camphauser Str.) angepfiffen wird. „RWE hat einen gewissen Umbruch

hinter sich und bisher nicht die Ergebnisse erzielt, die sie sich gewünscht haben. Sie sind schwer auszurechnen, hatten auch schon richtig gute Spieler dabei. Der Kader ist qualitativ gut besetzt“, sagte Ziehl über den Gegner. Mit Neuzugang Till Schumacher steht ein gebürtiger Essener im Aufgebot des 1. FCS. „Das ist natürlich für mich ein besonderes Spiel. Meine gesamte Familie lebt in Essen, ich habe viele Freunde dort. RWE ist eine Wundertüte, man weiß nicht genau, was einen erwartet. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, sollten vermeiden, dass es ein hektisches Spiel wird“, sagte der Linksverteidiger.

Im Vergleich zum Dresden-Spiel wird sich das Aufgebot nur auf einer Position verändern. Kasim

Rabihic kehrt wieder zur Mannschaft zurück. Für Sebastian Vasiliadis kommt ein Einsatz dagegen noch zu früh.