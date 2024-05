FCS verpflichtet Chafik Gourichy

Drittligist 1. FC Saarbrücken vermeldet einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. Der offensive Mittelfeldspieler Chafik Gourichy wechselt vom lothringischen Verein US Thionville in die saarländische Landeshauptstadt.

Der 23-jährige Chafik Gourichy kommt für die neue Runde zum 1. FC Saarbrücken. Er hat in der laufenden Saison mit sieben Toren in 18 Spielen auf sich aufmerksam gemacht und gilt als großes Talent. "Wir haben ihn schon über längere Zeit beobachtet und glauben, dass Chafik bei uns den nächsten Schritt zum Profifußball schaffen kann. Er ist wie alle französischen Spieler technisch gut ausgebildet und verfügt über die notwendige Grundschnelligkeit, um

sich bei uns durchsetzen zu können“, so Sportdirektor Jürgen Luginger.