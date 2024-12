FCS-U19 verliert auch das Derby

Die U19 des 1. FC Saarbrücken muss weiter auf den ersten Sieg in der Vorrundengruppe A der DFB-Nachwuchsliga warten. Gegen die SV Elversberg gab es am Samstagnachmittag eine 1:2 (0:2)-Niederlage. Die Begegnung wurde auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld ausgetragen

Die U19 des 1. FC Saarbrücken bleibt in der DFB-Nachwuchsliga weiter ohne Sieg. Im dreizehnten Ligaspiel musste das Team von Trainer Salvatore D'Andrea die elfte Niederlage hinnehmen. Im Derby gegen die SV Elversberg gingen die Gäste auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld durch Nevio Backes in der 10. Minute in Führung. U17-Spieler Noah Dincher unterlief in der 33. Minute ein Eigentor zum 0:2, was dann auch dem Halbzeitstand entsprach. Das Malstatter Team gab sich noch nicht geschlagen, doch dem neun Minuten zuvor eingewechselten Batuhan Erdogan gelang in der 78. Minute lediglich noch der Anschlusstreffer zum 1:2-Endstand. "Wir hätten schon vorher treffen können, als wir den eigenen Mann auf der Linie anschießen, insofern wären wir dran gewesen. Es fehlt dann etwas das Spielglück, wir haben uns aber immerhin für den Einsatz und den Willen mit dem Treffer zum Endstand belohnt. Leider hat sich Silvano Figliuzzi verletzt, als ihn ein Gegner am Oberschenkel traf und er eine offene Wunde hat.", sagte Co-Trainer Steven Cremers nach dem Spiel. Elversberg hat als Vorletzter nun neun Punkte Vorsprung vor dem 1. FC Saarbrücken, der somit die letzte Chance verpasste, den letzten Rang in der Vorrunde noch abzugeben. Am kommenden Sonntag beendet das Malstatter Team die Vorrunde mit der Auswärtsbegegnung bei den Stuttgarter Kickers. die auf Rang Sechs liegen.