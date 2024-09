FCS-U16 bezwingt FCK deutlich

Für die U16 des 1. FC Saarbrücken läuft es in der Regionalliga Südwest gut, obwohl das Team grö0tenteils gegen Mannschaften des älteren Jahrgangs antreten muss, liegt es nach drei Spieltagen mit sieben Punkten auf Platz Drei. Am Sonntag gab es einen 4:0 (3:0)-Heimerfolg über die U16 des 1. FC Kaiserslautern. Odey Alfashtaki (10.), Max Adam (18.) und Bibars Obeid (27.) trafen schon vor der Pause, Georgii Chornyii legte im zweiten Durchgang noch einen drauf (70.) Die Gäste mussten die letzten zehn Minuten nach einer gelb-roten Karte in Unterzahl verbringen, Das FCS-Team liegt auf Rang Drei, hat aber nur einen Punkt mehr als der FC Speyer 09, der eine Partie weniger ausgetragen hat und Vierter ist. Am kommenden Samstag um 16.30 Uhr spielt das FCS-Team bei Wormatia Worms auf dem Kunstrasenplatz an der EWR-Arena (Alzeyer Str.). Die Nibelungenstädter sind derzeit Zehnter. ,