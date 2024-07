FCS-U15 feiert Sieg gegen U16-Team

Die C-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben die hohe Niederlage beim 1.FC Kaiserslautern anscheinend gut verkraftet. Am Mittwoch wurde die U16 der JFG Saarlouis/Dillingen in einem weiteren test mit 5:1 (4:0) bezwungen.

Die U15 des 1. FC Saarbrücken scheint lernfähig zu sein. Wenige Tage nach einer hohen Niederlage beim 1. FC Kaiserslautern setzte sich das Team des Trainergespanns Jörg Reeb und Nico Weißmann auf dem Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld gegen die U16 der JFG Saarlouis/Dillingen glatt mit 5:1 (4:0) durch. Laith Harb war mit einem Hattrick (16., 22. und 33.) zum Spielbeginn gleich äußerst erfolgreich. Vor der Pause traf dann noch Janis Hey (35.) für die Malstatter. Nach dem einzigen Gäste-Treffer durch Elias Papen (60.) sorgte dann Benno Nalbach (69.) für den Endstand. Das FCS-U15-Team trifft am Samstag an gleicher Stelle in einem internationalen Freundschaftsspiel auf den luxemburgischen Vertreter CS Fola Esch.