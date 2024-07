FCS schlägt Drittligist

Drittligist 1.FC Saarbrücken hat sich am Samstag im badischen Oberkirch in einem ligainternen Duell gegen Aufsteiger VfB Stuttgart II mit 2:1(1:1) behauptet. Die Schwaben gingen durch Luan Simica in Führung, Sebastian Vassiladis glich für die Saarländer postwendend aus. Den Siegtreffer erzielte der zur zweiten Hälfte eingewechselte Julian Günter-Schmidt. Markus Fiedler, der Trainer der VfB-Zweiten, sagte nach dem Spiel: "Wir haben das Spiel abgemacht, als wir noch nicht ahnen konnten, dass wir aufsteigen. Aber wir können heute viel mitnehmen, haben zwei Fehler gemacht, was so ein routiniertes Team ausnutzt. Wir hatten 45 gute Minuten, sind dann erst schlecht in die zweite Hälfte gekommen, haben nach dem Rückstand viel gewechselt. Wir hatten einen Spieler aus der Bundesliga dabei, haben gegenüber dem letzten Spiel 11 We hsel. Es ist noch lange bis zum ersten Spiel, da kann man noch keine Prognose stellen" FCS-Trainer Rüdiger Ziehl sagte: "Es war einiges besser als vorige Woche bei der Niederlage gegen Bahlingen, aber wir haben immer noch fünf Ausfälle. Tim Civeja kommt bald zurück, auch Philip Fahrner steht bald wieder bereit. Dominik Becker steht vor dem Comeback. Bei Maurice Multhaupt gab es Rückschläge, auch Bjarne Thoeke macht Wellentäler durch. Wir werden vielleicht noch ein Spiel einbauen. Wenn alle fit sind, wenn wir alle im Training haben, wird es auf einigen Positionen interessant". In seinem nächsten Spiel trifft der FCS im pfälzischen Herxheim bei Landau am kommenden Samstag um 13 Uhr gegen den Zweitligisten SV Darmstadt 98. Die VfB-Zŵeite tritt am gleichen Tag bereits um 12 Uhr beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf an