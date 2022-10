FCO II nutzt seine Chancen nicht und spielt Unentschieden

Am Dienstagabend stand für die 2. Mannschaft des FCO das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Gegner war diesmal das punktgleiche Team von TürkGücü Darmstadt II.

Die Partie begann nicht gut für die Hausherren. Es waren nicht einmal 3 Minuten gespielt als ein langer Ball der Darmstädter nicht geklärt werden konnte und zum 0:1 eingeschoben wurde. Der FCO fing sich nun aber langsam, nahm das Spiel in die mehr und mehr in die Hand und drängte auf den Ausgleich. Viele sehr gute Chancen wurden aber reihenweise vergeben. So blieb es zur Pause beim knappen Rückstand, der aufgrund der Fülle an Chancen den bisherigen Spielverlauf nicht wiederspiegelte.

Auch nach dem Wechsel war der FCO das dominierende Team. Es dauerte aber bis zur 60. Minute, bis endlich der hochverdiente Ausgleich fiel. Nach einem Foul an Ahmet Caglar verwandelte Mert Kinik den Strafstoß sicher zum 1:1. Als wenige Minuten später Ahmet Caglar den FCO mit 2:1 in Führung brachte schien es, als sollte das Spiel endgültig zugunsten der Gastgeber zu kippen. Der FCO versäumte es in den folgenden Minuten aber, den Sack zuzumachen. Die Gäste wurden in der Schlussphase wieder aktiver und ein langer Freistoss wurde zum 2:2 eingeköpft (78.). Auch in den Schlussminuten hatten die Hausherren noch die eine oder andere Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, es blieb aber beim 2:2-Unentschieden.

Vor allem im ersten Durchgang versäumte es der FCO, mit einer besseren Chancenverwertung das Spiel für sich zu entscheiden.

FC Ober-Ramstadt II: Veli Yumuk, Nico Giordano, Ali Ucar, Cagdas Pektas, Ilias Bettach, Andreas Weissmann, Tom Hanker (60. Min. Talih Sevim), Yusuf Ilhan, Luca Giordano (67. Min. Ikrar Kinik), Ahmet Caglar (80. Min. Anas Assila), Mert Kinik

Weiter standen zur Verfügung: Özer Kargin, SeyidAli Ceviker, Alexander Friedrich

Tore: 0:1 (2. Min.), 1:1 (60. Min. Mert Kinik Foulelfmeter), 2:1 (66. Min. Ahmet Caglar), 2: (76. Min.)