FCN-Niederlagenserie hält an

Die Niederlagenserie des FC Neenstetten hielt auch im Auswärtsspiel bei TürkSpor Neu-Ulm II an. Das dritte Spiel in Serie ohne eigenes Tor zementiert einen Abstiegsrang.

Schon in der 3. Minute kam TürkSpor zu einem guten Abschluss, doch Abdullah Esen im FCN-Gehäuse hielt glänzend. Die Gastgeber brannten eine Viertelstunde ein spielerisches Feuerwerk ab, ließen den Ball gekonnt laufen, kamen aber zu keinen weiteren klaren Gelegenheiten. Der FCN fing sich, gestaltete das Spiel weitgehend offen. Das Spiel nach vorne war aber oft zu ungenau, bis auf die 21. Minute als Patrick Niederberger einen Konter über links etwas zu früh abschloss, somit der Torhüter klären konnte. Zehn Minute später wieder eine Möglichkeit, doch Jannik Leibing legte den Ball einschussbereit nochmals quer und der Ball blieb hängen. Das Halbzeitfazit war dann, TürkSpor macht weitgehend das Spiel, doch der FCN hatte gute Chancen in Führung zu gehen.

Schon nach 5 Minute im zweiten Durchgang hatte Gerwin Ulmer im Strafraum zentral vor dem Tor eine weitere Chance zur Führung. Der Schuss war gut, aber nicht gut genug für den TürkSpor-Hüter. Kurze Zeit später großes Getümmel vor dem FCN-Tor, bei dem ein paarmal in letzter Sekunde geklärt werden konnte. Nachdem Patrick Niederberger noch eine Abschlussmöglichkeit hatte, folgte nach einer gespielten Stunde der Doppelschlag der Gastgeber. Ballannahme mit dem Rücken zum Tor an der Strafraumgrenze, Drehung und Volleyschuss - Traumtor zur Führung. Zwei Minuten später lässt man sich am Strafraumeck den Ball abnehmen, Querpass 2:0, allerdings aus Abseitsposition. In der 80. Minute dann noch ein von Noah Staib verursachter Foulelfmeter, kann man pfeifen oder auch nicht, damit war das Endergebnis von 3:0 perfekt und vom FCN kam nicht mehr viel.

Am Schluss ein verdienter Sieg der spielerisch und technisch starken Gastgeber, wenn auch der FCN kein schlechtes Spiel machte. Mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss wäre die Führung drin gewesen und möglicherweise damit auch ein freundlicheres Ergebnis.